Afición
Así ha recibido la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda, antes del decisivo partido contra el Racing
El autobús blanquiazul se empapó de malaguismo a su llegada a La Rosaleda, colapsada en su exterior por una afición entregada a sus jugadores y al objetivo de regresar a Primera División
La afición del Málaga CF lo volvió a hacer. Cientos y cientos de malaguistas se dieron cita este domingo desde primera hora de la tarde en la recta de Tribuna de La Rosaleda para recibir al autobús del equipo a su llegada al estadio, para el decisivo partido de la penúltima jornada contra el Racing de Santander.
Un caluroso recibimiento de la hinchada blanquiazul a sus jugadores, acorde a la temperatura ambiental de un domingo más propio del mes de julio que de mayo. Pero nada frenó a la "marea blanquiazul" para dar alas a los suyos antes de un partido muy grande en La Rosaleda, contra un equipo ya ascendido y con el que se quiere ir ahora de la mano a la elite del fútbol nacional.
Play off, ascenso directo...
Con el play off bien encaminado y sin descartar todavía el ascenso directo, la afición lo dio todo desde pasadas las 15h., tres horas y media antes de la hora fijada para el arranque del partido.
Cánticos, mucho humo y pura pasión fueron los tres ingredientes claves de un recibimiento en el que la afición pudo estar muy cerca de su equipo y en el que hubo un comportamiento ejemplar de los malaguistas.
Otro recibimiento para el recuerdo
Son ya varios recibimientos en los últimos años, el más reciente hace solo unas semanas frente al Castellón. Las vallas estuvieron otra vez presentes, aunque dando mucho margen de movimiento a los aficionados. La espera en los aledaños de Matiricos se volvió una locura en el mismo momento en el que asomó la parte delantera el autobús del Málaga CF. Se desató la histeria, la locura, el frenesí... Con las bufandas en alto y las gargantas en su máximo apogeo, el equipo enfiló el camino hacia la puerta de entrada al estadio rodeado de su gente, en una lenta procesión camino del templo.
Máxima comunión
Los "bichos" saludaban desde dentro del autobús con miradas cómplices a sus aficionados. Puños en alto, corazoncitos y muchas sonrisas en el momento previo a la gran batalla. Esta vez, al contrario de lo que ocurrió en el día contra el Castellón, el vehículo entró directamente hasta el interior de Martiricos. ¡Qué bonito es ser del Málaga CF!
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