Las cuentas del Málaga CF para cerrar en Zaragoza el play off de ascenso a Primera División

La jornada 41 de Segunda División no ha hecho más que apretar la clasificación de cara al último fin de semana de la temporada regular. El Almería ha perdido; el Málaga CF y Las Palmas han empatado; y Castellón, Burgos y Eibar han ganado. O lo que es lo mismo, hay seis equipos en una distancia de cuatro puntos y las cuentas son múltiples para los partidos del próximo 31 de mayo.

La clasificación ha quedado de la siguiente forma después de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion: Almería, (3º, 71 puntos), Málaga CF (4º, 70), Las Palmas (5º, 70), Castellón (6º, 69), Burgos (7º, 67) y Eibar (8º, 67).

No obstante, el equipo de Beñat San José queda casi descartado en la pugna con el Málaga CF. No le puede dar caza porque el average cae del lado de los de Funes, otra cosa bien distinta es si coinciden en triples o cuádruples empates. La única posibilidad es que los de Martiricos han perdido y los armeros han ganado.

Así que todo ha quedado dispuesto para la última jornada que se decidirá en los siguientes partidos: Zaragoza-Málaga CF, Almería-Real Valladolid, Deportivo de La Coruña-Las Palmas, Burgos-Andorra y Castellón-Eibar. Los duelos en Riazor y Castalia van a ser muy decisivos en lo que ocurra en la clasificación final. No solo será importante llegar al play off, sino también el orden de los equipos.

Victoria del Málaga CF

Es el camino directo, en el que no deja lugar a las matemáticas. Un triunfo blanquiazul en el Ibercaja Estadio certifica oficialmente el play off para el Málaga CF. Solo el Almería, también ganando, superaría los 73 puntos que sumarían los de Funes en su casillero. Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar se quedarían por debajo en la clasificación final de la temporada regular.

El Málaga CF cerrará la temporada regular en Zaragoza. / Gregorio Marrero

Empate del Málaga CF

Sumando solo un punto, ya sí hay que sacar la calculadora. El Málaga CF jugará las eliminatorias de junio si, aun empatando en tierras mañas, pierde uno de sus rivales: Almería, Las Palmas, Castellón o Burgos. Si los cuatros ganan, dejarán fuera a los blanquiazules. Lo que le perjudica en el mejor de los casos es que quedaría en una de las posiciones de cola del play off, con el factor cancha en contra.

Derrota del Málaga CF

También hay opciones de que los blanquiazules alarguen un poco más la temporada pese a perder en el Ibercaja Estadio. En ese caso, se quedaría en los 70 puntos que ahora tiene y encuentra a su gran aliado en el Eibar. Si los de Ipurúa ganan, el Málaga CF será de play off pase lo que pase -el Eibar y el Castellón quedarían por debajo- y aquí entra un escenario complejo con los triples y cuádruples empates.

Triple empate

¿Cómo se resuelven los triples empates? ¿Le benefician al Málaga CF? De acuerdo con el reglamento para decidir el orden de dicha igualdad, se hace una pequeña liguilla entre aquellos rivales que estén igualados a puntos y se pone el foco en los resultados que hayan tenido exclusivamente en esos partidos disputados.

El primer factor de desempate es la puntuación obtenida según las victorias, los empates y las derrotas entre esos equipos. Si se mantiene el empate entre varios contendientes, habría que mirar la diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los encuentros disputados entre los equipos que permanezcan aún igualados. Como penúltimo recurso estaría la diferencia de goles anotados y encajados a lo largo de la temporada y como último saldría vencedor quien haya marcado más goles en LaLiga Hypermotion.

En esta cuestión, el único que le perjudica es empatar a 70 puntos con Castellón y Burgos -tres puntos-. A partir de ahí, son muchísimos escenarios en los que saldría beneficiado: Málaga CF, Las Palmas y Eibar -diez puntos-; Málaga CF, Las Palmas y Castellón - seis puntos-; Málaga CF, Las Palmas y Burgos -nueve puntos-... Incluso le viene bien el que sería a 71 tantos con Almería y Las Palmas -nueve puntos-. Los dos cuádruples empates a 70 puntos también le benefician. Uno sería con Las Palmas, Castellón y Burgos -nueve puntos- y el otro sería con Las Palmas, Burgos y Eibar.

Así están las cosas y así se asoman los escenarios de cara al próximo domingo. Queda una larga semana por delante hasta poner rumbo a Zaragoza. Mientras tanto, el panorama es ilusionante. La fe intacta en la plantilla que le ha devuelto el sueño a toda una afición.