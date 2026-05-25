El Málaga CF confirma la lesión de Diego Murillo en el tobillo derecho

El Málaga CF ha confirmado la lesión de Diego Murillo tras el empate ante el Racing de Santander (1-1) en La Rosaleda. El central blanquiazul sufre un esguince en el tobillo derecho, tal y como ha comunicado el club este lunes después de la sesión de entrenamiento, quedando ahora pendiente de evolución para conocer el alcance exacto de la dolencia y los plazos de recuperación.

Continuó el partido con dolor

El defensa tuvo que ser atendido en el último tramo del partido tras una acción junto a Arana en la que sufrió una torcedura en el tobillo derecho. El futbolista cayó al césped con evidentes gestos de dolor, pero tuvo que completar la recta final del choque mermado físicamente, ya que el Málaga ya había agotado todas sus ventanas de cambios y abandonar el terreno de juego habría dejado al equipo con un jugador menos que el rival.

Diego Murillo cayendo al suelo en el duelo contra el Racing de Santander. / LaLiga

Tras el encuentro, Juanfran Funes ya había mostrado cautela al ser preguntado por el estado del central. “Nos dirán los médicos. Va a ser importante el paso de las horas. Ahora mismo es difícil determinar la evolución. Esperemos que no sea nada”, explicó el técnico malaguista en sala de prensa. Apenas un día después, se confirma un esguince en el tobillo derecho de Murillo.

Sin más novedades tras el entrenamiento

En cuanto al entrenamiento de este lunes, la plantilla arrancó la jornada con una charla técnica del entrenador lojeño antes de saltar al césped del Anexo alrededor de las 11:00 horas. Los futbolistas que fueron titulares ante el Racing llevaron a cabo trabajo específico de recuperación física. Todos ellos participaron con normalidad salvo el propio Murillo, que permaneció en el gimnasio.

Por su parte, los suplentes y jugadores no convocados frente al cuadro cántabro se ejercitaron con total normalidad bajo las órdenes del cuerpo técnico. Una semana más estuvieron presentes los futbolistas del filial Arriaza y Juani, habituales en las dinámicas del primer equipo durante las últimas semanas. Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor continúan al margen del grupo mientras prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

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La plantilla disfrutará este martes de descanso y regresará al trabajo el miércoles para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo ante el Zaragoza (18:30 horas). Los entrenamientos de miércoles, jueves, viernes y sábado tendrán lugar a las 10:30 horas en las instalaciones de La Rosaleda.