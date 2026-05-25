La afición del Málaga CF cierra la fase regular de LaLiga Hypermotion en La Rosaleda con récord de asistencia

La Rosaleda vivió este domingo una de esas tardes que describen lo que es el fútbol. En la penúltima jornada de la fase regular de LaLiga Hypermotion, el Málaga CF firmó un empate (1-1) ante el Racing de Santander en un encuentro cargado de tensión e ilusión. Y, sobre todo, un ambiente absolutamente espectacular, que volvió a suponer récord de asistencia este curso. El conjunto blanquiazul no pudo sumar tres puntos de oro para el play off de ascenso, por lo que tendrá que jugarse su billete definitivo el próximo 31 de mayo en Zaragoza.

Récord del curso con 29.464 asistentes

La cita prometía ser histórica desde días antes. Todo apuntaba a que se superaría con claridad la barrera de los 29.000 espectadores en La Rosaleda, dejando atrás el récord blanquiazul del curso, fijado en los 28.601 aficionados del choque frente al Castellón. Finalmente, la cifra oficial fue de 29.464 asistentes, un registro brutal que confirma el idilio entre el malaguismo y su equipo y que se quedó muy cerca de los 29.680 espectadores que estableció el Deportivo de La Coruña, en Riazor, como mejor entrada de la temporada en toda LaLiga Hypermotion.

La afición del Málaga CF en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

El ambiente esperado también amenazaba con superar las inolvidables noches del play off de ascenso a Segunda División, y así fue: 29.042 espectadores en la semifinal ante el Celta Fortuna y 29.103 contra el Nàstic de Tarragona. Aún, eso sí, se mantiene en 30.372 la mejor cifra de espectadores desde la temporada 2015/16, todavía en Primera División, que dejó el 21 de febrero de 2016 ante el Real Madrid.

Recibimiento al equipo y mosaico

La afición del Málaga CF volvió a responder. Horas antes del inicio del partido, cientos de malaguistas abarrotaron la recta de Tribuna de La Rosaleda para recibir al autobús del equipo a su llegada al estadio. Las vallas volvieron a formar parte del dispositivo de seguridad, aunque esta vez dieron mucho más margen de movimiento a los aficionados que en el recibimiento ante el CD Castellón.

Cánticos, bengalas, humo blanquiazul y una pasión desbordante marcaron un recibimiento espectacular en el que la hinchada volvió a demostrar su compromiso inquebrantable con el equipo. La marea blanquiazul acompañó al equipo hasta la puerta del estadio, convirtiendo la llegada en una auténtica demostración de fe y sentimiento.

Ya dentro de La Rosaleda, el espectáculo continuó. Al compás del himno previo al inicio del partido, la afición desplegó un mosaico espectacular conformado por miles de cartulinas que dibujaron el escudo del Málaga CF y enormes franjas blanquiazules que cubrieron toda la grada. Una imagen impactante que puso la piel de gallina en la que fue otra jornada de récord.