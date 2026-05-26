Confirmados los horarios del play off de ascenso a Primera División que el Málaga CF quiere disputar a partir de la próxima semana

LaLiga ha anunciado los horarios de los seis encuentros que decidirán al tercer y último equipo ascendido de la Segunda División española a la máxima categoría del fútbol nacional. Tras el billete a Primera de Racing y Dépor, a falta de una jornada, no hay ningún conjunto que tenga matemáticamente asegurada su participación en el play off.

El Málaga CF, al igual que el Almería; Las Palmas; Castellón; Burgos y Eibar, resolverá su futuro el próximo domingo en otra tarde unificada (18.30 horas) en la que cuatro equipos lograrán el objetivo y dos se quedarán con las ganas. Los de Funes se medirán en Zaragoza a los de, todavía, David Navarro, ya descendidos.

Los jugadores del Málaga CF tras el empate 1-1 contra el Racing en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Fechas del play off

La cita de promoción comenzará el fin de semana del 6 y 7 de junio, a las 21.00h, con los partidos de ida de la primera eliminatoria: 6º contra el 3º y 5º contra el 4º respectivamente. El desenlace de la primera eliminatoria se conocerá entre semana, el martes 9 se enfrentarán el 3º contra el 6º y el miércoles 10 de junio el 4º contra el 5º, ambos a las 21.00h.

Los dos equipos vencedores de cada eliminatoria se verán las caras en la segunda y definitiva eliminatoria, de la que saldrá el equipo ascendido a LALIGA EA SPORTS. El partido de ida de esta ‘final’ por el ascenso, se disputará el domingo 14 de junio, a las 21.00h, y el definitivo encuentro de vuelta tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 21.00h.

Los horarios del play off de ascenso a Primera Divisón. / LaLiga

Clasificación tras la jornada 41

La clasificación ha quedado de la siguiente forma después de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion: Almería, (3º, 71 puntos), Málaga CF (4º, 70), Las Palmas (5º, 70), Castellón (6º, 69), Burgos (7º, 67) y Eibar (8º, 67).

Última jornada decisiva para todos

Los equipos mencionados se juegan la vida este 31 de mayo. Se decidirá en los siguientes partidos: Zaragoza-Málaga CF, Almería-Real Valladolid, Deportivo de La Coruña-Las Palmas, Burgos-Andorra y Castellón-Eibar. Los duelos en Riazor y Castalia van a ser muy decisivos en lo que ocurra en la clasificación final tanto para el play off como para el orden de la tabla.

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No habrá coincidencia de play off con la selección española

Importante destacar que en caso de que el conjunto de Martiricos confirme su presencia en la pelea de junio, independientemente del puesto en el que lo haga, sus duelos no coincidirán con ningún partido de la selección española en el Mundial. 'La Roja' se mide el 15 de junio ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia y el 27 ante Uruguay.