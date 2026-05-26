La Peña Malaguista Benamiel renuncia a la controvertida solicitud de abonos a los aficionados del Real Zaragoza y opta por la compra habitual

La Peña Malaguista Benamiel ha publicado un comunicado en sus redes sociales a primera hora de la mañana de este martes en el que anuncia que finalmente todos sus abonados adquirirán las entradas para el partido entre el Real Zaragoza y el Málaga CF por los cauces habituales, retirando así la petición realizada días atrás a los socios zaragocistas para que cediesen sus abonos de cara al encuentro de la última jornada de la fase regular de LaLiga Hypermotion.

Mensaje para la afición blanquilla

La pasada semana, la peña malaguista difundió en redes sociales un mensaje dirigido a la afición blanquilla en el que solicitaban colaboración para conseguir localidades para el decisivo encuentro. “Os vamos a pedir un gran favor. Si no quieres ir al último encuentro, te compramos el abono. Si vas a ir, pero nos quieres ayudar a conseguir entradas, también te bonificaremos”, señalaban.

Explicación por parte de la Peña Malaguista Benamiel

Sin embargo, tras la polémica generada desde la capital maña, la peña ha querido matizar su postura y explicar los motivos de aquella iniciativa. “Queremos dejar claro que nuestra intención fue siempre preventiva y organizativa. Ante la incertidumbre sobre el número de entradas de las que podríamos disponer para un partido tan importante, y con la posibilidad de organizar autobuses con motivo de un posible ascenso directo, intentamos buscar alternativas que permitieran a nuestros peñistas acceder al estadio de la forma más segura, ordenada y oficial posible”, explican en el comunicado.

Además, reconocen que también tuvieron en cuenta el malestar existente entre parte de la afición del Zaragoza y la actual directiva del club. “No menos importante, éramos conscientes del enorme malestar existente entre muchos zaragocistas y su actual directiva. Por ello, también entendimos que esta iniciativa podía servir para ayudar económicamente a aquellos socios que no quieran acudir al encuentro, evitando al mismo tiempo que ese dinero terminase directamente en manos de una directiva que, según nos han trasladado muchos aficionados, no representa el sentir de gran parte de la afición zaragocista”.

Entradas en el Ibercaja Estadio desde 15 euros

La peña insiste en que nunca pretendió faltar al respeto al zaragocismo. “En ningún momento nuestra intención fue ofender, humillar ni faltar al respeto a una afición histórica como la del Real Zaragoza”, señalan, antes de agradecer “de corazón” a todas las personas que se ofrecieron a colaborar. “Ese gesto demuestra la grandeza de una afición que, pese a estar atravesando un momento muy duro, sigue dando ejemplo”. Así, la Peña Malaguista Benamiel confirma que los aficionados desplazados comprarán sus entradas de manera convencional para evitar una mayor controversia.

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Lo cierto es que ahora mismo se pueden adquirir localidades por prácticamente todo el Ibercaja Estadio, además de por un asequible precio: desde 15 euros hasta 38 euros.