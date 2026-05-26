El vestuario del Málaga CF se conjura para clasificarse para el play off de LaLiga Hypermotion

Tras el último empate ante el Racing de Santander en La Rosaleda, quedó en el contexto del Málaga CF una sensación agridulce. El punto sumado ante el líder y ya ascendido conjunto cántabro no dejó satisfechos a unos blanquiazules que querían brindar una victoria a su afición, pero sí mantiene intactas las opciones de pelear por el play off de ascenso en una última jornada de infarto.

Seis aspirantes a cuatro plazas de play off

El próximo domingo a las 18.30 horas, el Málaga se jugará la vida en Zaragoza junto a otros cinco aspirantes: UD Almería, UD Las Palmas, CD Castellón, Burgos CF y SD Eibar. Solo hay cuatro plazas para la batalla de promoción y ninguno de ellos tiene asegurada todavía su presencia.

El Málaga CF depende de sí mismo

Pese a la tensión del momento, el mensaje que dejó el vestuario malaguista tras el duelo frente al Racing fue de absoluta confianza. Los jugadores y el cuerpo técnico coinciden en una idea: el equipo depende de sí mismo y afronta el escenario que todos hubieran firmado meses atrás, cuando la pelea por el play off parecía muy lejana.

Mensaje positivo del vestuario: Larrubia, Einar Galilea, Funes

Uno de los más claros fue David Larrubia, que reconoció el enfado del grupo tras no lograr el triunfo, aunque lanzó un mensaje cargado de optimismo: “El vestuario está jodido porque siempre queremos ganar. Tenemos la convicción de que vamos a ganar en Zaragoza y lo vamos a hacer por la vía del play off. El vestuario está convencido de que lo va a hacer”, haciendo referencia directamente al ascenso a Primera División.

David Larrubia marcó el gol del Málaga CF ante el Racing. / Gregorio Marrero / LMA

En la misma línea se expresó Einar Galilea: “Tenemos que valorar el punto y valorar dónde estamos. Dependemos de nosotros en Zaragoza para pelear por todo”. También Funes insistió en que el equipo debe afrontar la última jornada desde la ilusión y la tranquilidad. “Es importante que vivamos con ilusión algo que parecía misión imposible tiempo atrás. Nos hemos ganado por derecho llegar a este momento y van a llegar momentos muy bonitos”, aseguró.

El entrenador blanquiazul dejó además un mensaje de confianza total en su plantilla, convencido de que el Málaga puede competir contra cualquiera de los aspirantes: “Un play off será lo que sea, pero este equipo ha demostrado que puede ser mejor que Las Palmas, el Almería, el Eibar, el Burgos o el Dépor. Estamos confiados”.

Desde el vestuario se transmite además una idea clara: la presión existe para todos, pero el Málaga llega en una situación privilegiada porque depende exclusivamente de sí mismo. “Los números dicen que necesitamos ganar en Zaragoza; otros dependen de otros resultados. Ahora mismo, si te dan a elegir, prefieres ser el Málaga”, subrayó Funes.

Último paso en la fase regular

El choque en el Ibercaja Estadio es el más importante del curso por todo lo que hay en juego, aunque internamente quieren afrontarlo con naturalidad, como un partido más en el que salir a ganar desde el primer minuto. En el club valoran enormemente haber llegado a la última jornada con las matemáticas abiertas y la posibilidad real de pelear por el ascenso.

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La afición del Málaga CF celebrando el gol de David Larrubia ante el Racing. / Málaga CF

En definitiva, el vestuario malaguista se ha conjurado para dar el último paso. Tras competir de tú a tú ante el líder, convencidos de sus posibilidades y conscientes de que dependen de sí mismos, los blanquiazules viajarán a Zaragoza con una única misión: ganar y meterse en un play off que hace solo unos meses parecía imposible.