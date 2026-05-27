El Campus Samu Castillejo cumple una década y se consolida como referencia del fútbol base

El Campus Samu Castillejo alcanza este verano una cifra muy especial: diez años acercando el fútbol a cientos de jóvenes de Málaga a través de la formación, la diversión y los valores. Una década que ha convertido al proyecto impulsado por Samu Castillejo y dirigido por su hermano, el entrenador José Castillejo, en una de las grandes referencias del fútbol base de la provincia.

La iniciativa nació en 2016 con un objetivo claro: ofrecer a niños y niñas una experiencia deportiva diferente durante el verano, combinando tecnificación y convivencia en un entorno sano y cercano. Desde entonces, el campus no ha dejado de crecer tanto en participación como en repercusión, hasta convertirse en una cita habitual para muchas familias malagueñas tanto en verano como en otras semanas festivas. Solo la pandemia interrumpió un recorrido que alcanza ahora su décima edición.

"Estamos muy satisfechos de haber llegado hasta aquí. Han sido diez años de muchísimo trabajo y aprendizaje, siempre intentando mejorar y dar un paso adelante en cada edición", explica José Castillejo, que añade: "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: crear un ambiente saludable donde los niños disfruten, aprendan y se lleven recuerdos y amigos para toda la vida, sin descuidar la tecnificación y la evolución futbolística".

A lo largo de esta década, cientos de jóvenes futbolistas han pasado por el campus. Entre ellos, el actual jugador del Real Madrid Dean Huijsen, que participó en la edición de 2018. También hay historias como la de Carlos, antiguo alumno que hoy forma parte del equipo de monitores. “No solo formamos jugadores; también creamos una familia”, destaca Castillejo. La fidelidad de las familias es, de hecho, una de las señas de identidad del campus, con un índice de repetición cercano al 70%.

Cartel del Campus Samu Castillejo 2026. / La Opinión

Dos sedes para una edición muy especial

La décima edición del Campus Samu Castillejo volverá a contar con entrenamientos específicos, actividades complementarias, juegos, sorpresas para los participantes e invitados vinculados al fútbol profesional. Todo ello manteniendo la apuesta por valores como el compañerismo, el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo.

El campus se dividirá este verano en dos turnos. El primero se celebrará del 22 de junio al 3 de julio en el Campo de Fútbol de Campanillas, nueva sede del proyecto gracias a la colaboración con el CD Campanillas, recientemente ascendido a Primera Andaluza. El segundo turno tendrá lugar del 6 al 17 de julio en el Campo de Fútbol El Romeral, en el distrito de Teatinos. En ambos casos, el horario será de lunes a viernes, de 09.00 horas a 14.00 horas, con aula matinal gratuita desde las 08.00 horas.

La tecnificación volverá a ser uno de los pilares fundamentales del campus. Durante las dos primeras horas de cada jornada, los participantes trabajarán conceptos técnicos como el control-pase, el regate, la conducción, el remate o la defensa mediante sesiones específicas adaptadas por edades y niveles.

Posteriormente, los grupos disfrutarán de dinámicas, partidillos y juegos de agua, alternando la actividad deportiva con momentos de ocio en la ludoteca y zonas de sombra para evitar la sobreexposición al sol durante las horas de más calor. Además, los participantes contarán con agua y fruta para garantizar una correcta hidratación durante toda la jornada.

Últimas plazas disponibles

Los alumnos de la Academia Samu Castillejo, que funciona durante el calendario escolar, podrán acceder con un precio reducido. Para el resto de participantes, la cuota será de 100 euros por una semana y de 160 euros por la quincena completa en cualquiera de las dos sedes. También habrá grupos específicos para porteros, para bebés y descuentos para hermanos. La inscripción incluye una equipación Adidas para nuevos alumnos, regalos, sorteos, diploma de participación y fotografía individual con Samu Castillejo, que volverá a compartir entrenamientos con los participantes junto a otros futbolistas profesionales.

Las plazas son limitadas para garantizar la atención personalizada y la calidad de la experiencia. En ese sentido, la organización anuncia que el ritmo de inscripciones está siendo muy elevado, aunque todavía quedan espacios disponibles a través de la web www.academiasamucastillejo.es y del teléfono 619561742.

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El Campus Samu Castillejo cuenta este año con el apoyo de Torcal Autoescuelas, Gottan Grill, Kalúa Helados, Amictus, XPadel, Javi Peña, Tupé Peluqueros y Costa del Surf. Patrocinadores que arriman el hombro para que esta décima edición reafirme el compromiso con el deporte base malagueño y celebre como se merece una década formando jugadores, educando en valores y manteniendo viva la pasión por el fútbol entre las nuevas generaciones.