Declarado de alto riesgo el Zaragoza - Málaga CF de la última jornada

Sorpresa importante para el Málaga CF de cara a su último encuentro de la temporada regular de LaLiga Hypermotion. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el encuentro de los blanquiazules frente al Zaragoza en la jornada 42.

"La declaración de alto riesgo se adopta tras analizar los informes de seguridad sobre los antecedentes de los partidos y las previsiones de desplazamiento de las aficiones", asume el Ministerio del Interior en el comunicado. Sorprende porque los dos equipos se encuentren en situaciones completamente opuestas. Hay parte de la afición maña que ha propuesto 'vaciar' el Ibercaja Estadio en señal de protesta por el ascenso ya oficial a Primera Federación, mientras que los de Martiricos buscan el play off de ascenso a Primera.

Desplazamiento masivo

Además, existe otro problema en cierta medida. "Obliga a los clubes a tomar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para los seguidores visitantes y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios". El estadio modular del Zaragoza no tiene como tal una zona reservada para los visitantes, por lo que los malaguistas estarán esparcidos.

"Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes", amplía el escrito.

Antecedentes

"Como entrenador se me escapa por qué es de alto riesgo o no. Se ha hablado mucho esta semana. El de Cádiz también era de alto riesgo y fueron muchísimos malaguistas, se vivió una fiesta del fútbol. No hubo problemas. Lo más bonito de todo lo que se ha vivido hasta ahora en los derbis es que se ha disfrutado de una fiesta del fútbol andaluz. Granada fue precioso, Córdoba, en Cádiz era de alto riesgo y había malaguistas por toda la grada, no hubo ni un solo incidente. No quiere decir que no se puedan sentar en tribuna", decía Funes hace un mes en una rueda de prensa previa al partido frente al Almería.

¿Supone esto un freno para el Málaga CF y su afición? No porque ya viajaron miles de aficionados a Almería con restricción de alto riesgo, así como a Cádiz. Lo que está claro es que el malaguismo no va a dejar tirados a los suyos en un momento tan importante.