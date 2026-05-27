Einar Galilea recupera el espíritu del play off Málaga CF - Celta Fortuna para el momento decisivo

Funes tiene a toda la plantilla enchufada de cara al final de temporada más importante del Málaga CF en los últimos años. A los nombres estelares que han llevado al equipo a ser cuarto, hay otros que se van sumando en estas semanas finales y uno de ellos es el de Einar Galilea, recuperando el espíritu del Celta Fortuna a las puertas de un hipotético play off de ascenso, ahora a Primera División.

Del Celta B al Racing

El vasco volvió a ejercer de líder absoluto contra el Racing de Santander. No tiene en su mejor repertorio el correr hacia atrás, pero le igualó un esprint fundamental a Villalibre para evitar un mano a mano con Alfonso. Además, estuvo providencial al corte por abajo, despejó varios balones importantes en los últimos metros y se mostró imparable en las alturas junto a Murillo.

Fue la viva imagen de aquella exhibición que protagonizó en la vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Segunda División. Después de empatar 2-2 en la ida en Balaídos, el Celta Fortuna se adelantó en La Rosaleda por medio de Alfon González. Sin embargo, aquella segunda parte de Einar queda guardada en la memoria blanquiazul por la importancia que tuvo ante dos delanteros como Alfon o Pablo Durán que ahora militan en Primera División.

Segunda vuelta

Hay que recordar que no ha tenido una segunda vuelta de LaLiga Hypermotion nada fácil. Cuando era indiscutible en el centro de la defensa, el vasco sufrió a final de febrero una lesión miotendinosa en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda y no volvió a los terrenos de juego hasta el partido frente al Almería, donde disputó ocho minutos. Desde entonces, lo ha jugado todo contra Castellón, Eibar, Ceuta y Racing a excepción de la segunda mitad frente al Sporting.

En ese tramo también ha tenido que reponerse a algunos errores que no le han lastrado en la confianza absoluta de Funes. Por ejemplo, encajó un tanto en propia en el Alfonso Murube y también tuvo que alternar fallos en la marca en Eibar. Sin embargo, recuperar el espíritu del Celta Fortuna llega en el momento más importante.

Murillo, sentado en el césped de La Rosaleda al término del choque ante el Racing. / LaLiga

No solo por ser en la última jornada de la temporada regular, sino por ser en una semana en la que, previsiblemente, Murillo no vaya a estar al 100% con el grupo. Se marchó del Racing con un esguince de tobillo. Tiene que asumir galones ante una hipotética compañía de Ángel Recio -como en Ceuta- o de Montero, por lo que debe consumar el estado que demostró en Martiricos.

Final de contrato

No hay que olvidar que Einar Galilea es uno de esos jugadores que acaba contrato el próximo 30 de junio después de firmar en 2023 por un formato de 2+1. Esto decía en una entrevista a La Opinión de Málaga el pasado mes de diciembre: "Lo que tenga que venir vendrá. Estoy encantado aquí. Si tengo que acabar aquí, estaré muy agradecido al Málaga por los años que hemos pasado juntos. Si tengo que seguir, encantado". La decisión queda en manos de Loren Juarros.