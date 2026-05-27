LaLiga más 'Hipertensión': el play off de ascenso a Primera se decide al completo en la última jornada

LaLiga Hypermotion 2025/26 ha llegado a la última jornada más 'hipertensa' que nunca. Están decididas las dos plazas de ascenso directo -Racing de Santander y Deportivo de La Coruña- y tres de las cuatro posiciones que ponen rumbo a Primera RFEF -Huesca, Cultural Leonesa y Real Zaragoza-. Sin embargo, seis equipos se juegan las cuatro vacantes del play off, pero ninguna está confirmada matemáticamente antes de la última jornada.

Almería (71 puntos), Málaga CF (70), Las Palmas (70) y Castellón (69) son los que ocupan del tercer al sexto puesto provisionalmente. El problema para todos ellos es que el Burgos empata esos 69 puntos en la séptima plaza y el Eibar, octavo con 67, está en condiciones de dar la sorpresa este fin de semana asaltando el play off.

Última jornada

Es decir, las eliminatorias del ascenso a Primera División van a conocer a sus cuatro integrantes en la última batalla con los siguientes partidos: Almería-Valladolid, Real Zaragoza-Málaga CF, Deportivo-Las Palmas, Castellón-Eibar y Burgos-Andorra. Todos ellos a las 18.30 horas. Al menos, Funes y la plantilla saben que dependen de ellos mismos con una victoria para seguir compitiendo en el ansiado mes de junio.

Solo un precedente

No es la primera que ocurre, aunque sí en un contexto bien distinto porque los candidatos de ahora han aumentado de forma evidente su puntuación. Entonces, fue en la temporada 2013/14. El Eibar y también el Deportivo de La Coruña llegaron a la última jornada con el ascenso directo a Primera División garantizado. Además, el filial del Barcelona aparecía en la tercera posición, por lo que el play off empezaba desde la cuarta con el Real Murcia, Sporting de Gijón, Las Palmas, Córdoba, Recreativo y Sabadell hasta la novena plaza como candidatos.

El Castellón-Eibar centrará todas las miradas. / SD Eibar

La distancia entonces entre todos ellos era de cuatro puntos. Los onubenses estaban empatados a 60 puntos -como el Castellón y el Burgos, aunque con 69- y los catalanes, dos puntos por detrás buscaban el pinchazo de varios de sus rivales -como el Eibar- para buscar el asalto a las eliminatorias. No obstante, los cuatro equipos que estaban colocados en puestos de play off fueron los que acabaron jugándolo.

Ni siquiera el año pasado, que también fue una temporada de tremenda igualdad, se dio esta circunstancia. El Real Oviedo le sacaba desde la tercera posición siete puntos al Granada, séptimo. Aunque no ha sido la tónica habitual. Por ejemplo, en el curso 2022/23, el Alavés, tercero, le sacaba 11 puntos al Oviedo, séptimo. El caso más flagrante es el de la campaña 2014/15. La distancia entre el Sporting y la Ponferradina a estas alturas de temporada era de 20 puntos, tercero y séptimo respectivamente.

Zaragoza, parada clave

Así que el Málaga CF, otra vez protagonista de una temporada marcada por las escasísimas diferencias, se la juega en Zaragoza. No se juega nada el conjunto maño, reconstruyendo ya el equipo para el próximo curso en Primera RFEF, y los de Funes deben hacer valer esa diferencia de hambre competitiva para marcharse del Ibercaja Estadio con los tres puntos y la clasificación matemática al play off.