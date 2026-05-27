El Málaga CF ya piensa en el Zaragoza pendiente de Murillo

El Málaga CF regresó este miércoles al trabajo muy centrado en su última gran cita de la temporada regular: la jornada 42 frente al Real Zaragoza. Será en el Ibercaja Estadio donde busquen los de Martiricos una de las cuatro plazas del play off de ascenso a Primera División, pero hasta entonces la semana es larga y desde ya apuntan los focos a un futbolista: Diego Murillo.

Murillo

El central blanquiazul se marchó con problemas físicos contra el Racing de Santander y las pruebas médicas confirmaron este lunes la lesión por un esguince en su tobillo derecho. Parece complicado que pueda llegar al encuentro frente a los maños, pero su evolución durante toda la semana marcará la disponibilidad del manchego en la última gran cita de la temporada regular. Ya se tuvo que perder el duelo contra el Ceuta y Ángel Recio cumplió como sustituto.

Así, la enfermería suma un nuevo inquilino a los ya conocidos Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). La vuelta del extremo vasco debe estar al caer, ya que se le espera disponible con el grupo para un hipotético play off. Como es habitual, los canteranos Pablo Arriaza y Juani estuvieron disponibles con el primer equipo. Charla técnica, activación física, rondos por grupos y labor táctica con balón, protagonistas del día.

Tres sesiones más

El jueves, a partir de las 10.30 horas, el Málaga CF volverá a entrenar en La Rosaleda. Será la antepenúltima sesión previa al desplazamiento a Zaragoza. En un contexto complicado como es el descenso matemático de los maños a Primera Federación, Funes y los 'bichos' ansían cerrar una de las cuatro plazas para volver a soñar, a partir de la próxima semana, con el regreso a la máxima categoría junto al Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña.