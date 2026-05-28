Clasificación de Segunda División: La tercera plaza, el deseo del Málaga CF

El Málaga CF viajará a Zaragoza este fin de semana con un gran objetivo: cerrar matemáticamente el play off en la última jornada de la temporada regular. Depende de sí mismo con una victoria para volver a competir siete años después en unas eliminatorias que le puedan llevar de vuelta a la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, detrás de ese primer reto, se destapa otro deseo en Martiricos como es la tercera plaza.

Según sea la posición en la que quede establecido el conjunto de Funes este fin de semana, su camino por el play off va a quedar resuelto. El tercero y el cuarto van a tener el factor cancha a favor en la semifinal, mientras que el tercero también la tendrá en la final. ¿Qué significa tener el factor cancha a favor? Que el segundo partido de cada cruce se jugará en tu estadio y eso ante una Rosaleda que se supera año a año...

Los horarios del play off de ascenso a Primera Divisón. / LaLiga

Clasificación

En estos momentos, ese privilegio se lo llevaría el Almería de Rubi. Ahora bien, a excepción del Eibar, todos los equipos pueden darle caza a esa tercera posición: el Málaga CF y Las Palmas están a solo un punto de diferencia, mientras que Castellón y Burgos están a dos -los de Beñat San José están a cuatro-. Puede pasar cualquier cosa, tanto como que los rojiblancos se queden fuera del play off con su técnico en la cuerda floja.

Así que los de Martiricos no dependen de sí mismos para conseguirlo. Necesitan puntuar más contra el Zaragoza que el Almería frente al Valladolid y que ninguno de los de atrás les supere. Si empatan a 71 puntos los de Rubi y los de Funes, el Málaga CF se colocaría por delante por el gol average general de toda la clasificación -lo tienen empatado entre ambos equipos-. Aunque el objetivo es ganar con todo en el Ibercaja Estadio.

Precedentes

¿Es un factor decisivo? No y el Málaga CF ya lo experimentó en sus propias carnes. El equipo blanquiazul llegó como tercero y uno de los grandes favoritos a aquel play off de ascenso en la temporada 2018/19, lanzado en un esprint final impresionante con Víctor Sánchez del Amo. Contaba con el factor cancha a favor en las semifinales frente al Deportivo de La Coruña, pero los gallegos se impusieron por 4-2 en Riazor y después por 0-1 en La Rosaleda.

Está el mismo ejemplo, y más reciente aunque no existen tantos, en el sentido inverso. Tan reciente como la última final entre el Oviedo, tercero, y el Mirandés, cuarto. El equipo entrenado entonces por Alessio Lisci se adelantó en Anduva con ese 1-0 y los carbayones le dieron la vuelta en la prórroga a una eliminatoria apasionante con aquel gol a la escuadra del exmalaguista Portillo (3-1).

Incluso el Málaga CF de Pellicer fue capaz de ganar un cruce con el factor cancha a favor y otro en contra en el play off de ascenso a Segunda División. La primera la ganó con un resultado global de 4-3 frente al Celta Fortuna y la segunda con el mismo 4-3 que acabó decidiendo Antoñito Cordero con un gol histórico en el minuto 122 frente al Nàstic de Tarragona.

Primero, el play off

No obstante, las prioridades están claras y no hay tercera plaza sin que antes llegue matemáticamente el play off. Una vez el Málaga CF ya haya sentenciado su encuentro frente al Real Zaragoza, ya será momento para ver lo que está haciendo el Almería frente al Valladolid y echar cuentas acerca de lo que puede ser la clasificación final. En definitiva, se presenta un domingo apasionante con mucho en juego. Primero, el objetivo. Después, el deseo.