El Eibar, aliado inesperado del Málaga CF por el play off

El Málaga CF va a viajar a Zaragoza con un solo objetivo: ganar en el Ibercaja Estadio. En el vestuario no quieren oír hablar de cuentas y de matemáticas a las que recurrir de cara al play off por si los blanquiazules sacan menos de tres puntos de tierras mañas. El único foco es ganar para seguir dando rienda a las buenas sensaciones. Sin embargo, hay un equipo rival que se ha convertido en un aliado inesperado en el proceso: el Eibar.

Los de Juanfran Funes suman 70 puntos por los 67 de los de Beñat San José. El average cae en favor del Málaga CF, por lo que es el único equipo de los cuatro perseguidores por el play off que no le puede superar. Ni siquiera con triples empates. Es decir, los de Martiricos tienen que buscar un rival más que quede por debajo para así asegurarse el pase a las eliminatorias sin importar lo que ocurra en Zaragoza.

Castellón-Eibar

Precisamente, los armeros protagonizan el gran partido de la jornada 42, especialmente en la parte alta de la clasificación: Castellón-Eibar. El equipo de Pablo Hernández tiene un punto menos que los de Funes antes de llegar al último fin de semana de la temporada regular y es uno de los rivales a evitar porque le tiene el average ganado después de ganar tanto en Castalia como en La Rosaleda.

¿En qué podría ayudar el Eibar al Málaga CF? Si el conjunto de Beñat San José consigue los tres puntos en la Comunidad Valenciana, los blanquiazules serán matemáticamente equipo de play off con independencia de lo que hagan en Zaragoza. Pueden ganar 1-6, empatar 4-4 o perder 4-0 que si el Eibar le gana al Castellón, toda Málaga puede celebrar que solo cuatro partidos separarán a la ciudad de regresar a Primera División.

El Castellón-Eibar centrará todas las miradas. / SD Eibar

Beneficio para el Málaga CF

Esto sucede, precisamente, por haber conquistado Ipurúa con aquel 2-4. El Málaga CF siempre quedará por encima del Eibar pese a que pueda colocarse este último con 70 puntos en caso de triunfo en Castalia. Además, con esa victoria dejaría al Castellón en 69. Así que ahí tendrían los de Martiricos a los dos equipos necesarios para garantizarse una de las cuatros plazas que den acceso al play off sin importar el resultado de Zaragoza.

Eibar y Castellón empataron 0-0 en tierras vascas en la primera vuelta. El resultado ahora les puede cambiar el rumbo final de la temporada. Al menos, Beñat San José cuenta con todo su arsenal. La buena noticia para Pablo Hernández es que Cipenga jugará este partido y ya después se concentrará con la República Democrática del Congo. No así Mabil, que ya se ha marchado con Australia para la disputa del Mundial.

Haitam pugna por un balón en Ipurúa. / LaLiga

Objetivo: ganar en Zaragoza

No obstante, el Málaga CF no quiere oír nada de cuentas. Funes y los 'bichos' viajarán al Ibercaja Estadio con el único objetivo de volver con los tres puntos. Es el primer requisito indispensable para, de paso, luchar por la tercera plaza que otorga doble ventaja de campo en la semifinal y la final del play off. Hasta entonces, queda mucho camino por recorrer. Primero, ganar en Zaragoza.