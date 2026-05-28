El dilema de Funes con Larrubia y Joaquín en Zaragoza: jugar con riesgo de sanción o reservar

Hay varios nombres propios del Málaga CF en la previa al partido frente al Zaragoza. Uno de ellos es Murillo, lesionado por un esguince de tobillo, que ha vuelto a pisar este jueves el césped apurando su proceso de recuperación. Los otros dos son Joaquín y Larrubia, con los que Funes tiene que tomar una decisión muy importante: ¿correr el riesgo de jugar en el Ibercaja Estadio con la sombra de la quinta amarilla o reservarlos a ambos pensando más allá de la temporada?

Las eliminatorias siguen el mismo procedimiento de otras grandes competiciones que, en cuanto llegan a su fase decisiva, los jugadores quedan a cero en cuanto a las cartulinas recibidas. Sucede en LaLiga Hypermotion, pero a partir de la ida de las semifinales. Si algún futbolista apercibido de sanción recibe cartulina en esta jornada 42, cumplirá su respectiva sanción en el primer partido del play off y es la situación con la que llega el Málaga CF con Joaquín y Larrubia.

Zaragoza - Málaga

Joaquín lleva conviviendo con la sombra de esa quinta amarilla desde el 15 de marzo. Desde entonces, lo ha jugado prácticamente todo, a un nivel impresionante, pero sin recibir ninguna cartulina que le haga entrar en período de sanción. Para un Málaga CF que se juega este domingo acceder al play off, es impensable no contar con uno de los jugadores en mejor estado de forma y futbolístico.

Es el mismo caso que Larrubia. El '10' se reencontró con el gol frente al Racing de Santander y llega al final siendo decisivo, pese a esa fractura del escafoides de su pie izquierdo -con la que no forzó amarilla para evitar esta decisión ahora- que le ha dado más de un quebradero de cabeza. El de ahora viene por la alargada sombra de esa quinta tarjeta amarilla de la temporada.

Funes afronta decisiones importantes antes de viajar a Zaragoza. / Málaga CF

Ese es el riesgo que corre el club, pero, ¿y la decisión de Funes? No es tan sencilla cuando el Málaga CF se juega este domingo estar en play off. Aun estando el Zaragoza ya descendido a Primera Federación, el técnico de Loja no quiere ningún tipo de confianza y, a la vez, también necesita contar con sus dos extremos para ese hipotético primer encuentro de semifinales.

Un problema común

No es una circunstancia propia de los blanquiazules. El Almería, por ejemplo, llega a esta última jornada con Chirino, Bonini, Nelson Monte, Gui Guedes, André Horta y Miguel de la Fuente bajo aviso de sanción. Castellón, Burgos o Eibar son otros de los rivales que llegan en un estado crítico a este gran final. Si alguno de ellos recibe tarjeta este domingo, se perderán la ida de la semifinal si sus equipos llegan al play off. Importante papeleta a resolver.