Entrenamiento
Murillo vuelve a tocar césped a tres días del Zaragoza - Málaga CF
El central, aquejado de un esguince de tobillo, alternó su proceso de recuperación en el gimnasio con el terreno de juego; Ochoa fue baja por gastroenteritis
Quedan tres días para el Real Zaragoza - Málaga CF y el equipo de Martiricos sigue quemando etapas de la preparación de la última jornada de la temporada regular. Una victoria en el Ibercaja Estadio le otorga a los blanquiazules la clasificación matemática al play off de ascenso a Primera y parece que Murillo está un paso más cerca de poder entrar en la convocatoria.
Murillo y Ochoa
El central se marchó del Racing de Santander con un esguince de tobillo y las buenas noticias pasan por su regreso al césped. A nivel individual, con el readaptador físico José Antonio Lizana, y también alternando labor de recuperación en el gimnasio. Funes habla este viernes en rueda de prensa y dará algo de luz a la posible participación de Murillo este domingo con el equipo. Es uno de esos partidos destinados a forzar, aunque la cercanía del play off lo altera todo.
El que tampoco estuvo en la sesión de este jueves fue Aaron Ochoa. El internacional por Irlanda guardó reposo por una gastroenteritis. El resto de la enfermería se mantiene sin novedades con Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha) al margen del plantel. Arriaza y Juani volvieron a completar la dinámica con el primer equipo.
Penúltimo entrenamiento
Este viernes, a partir de las 10.30 horas, el Málaga CF volverá a ejercitarse en la penúltima sesión previa al encuentro en Zaragoza. No antes de las 12.30 horas, será el turno de Funes en rueda de prensa. Allí dará pistas de la situación de Murillo y también del planteamiento que pueda poner en el Ibercaja Estadio. ¿Con Larrubia y/o Joaquín? Los dos están apercibidos de sanción y una tarjeta les podría impedir estar en la ida de las semifinales del play off.
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