Funes en la previa al Real Zaragoza - Málaga CF: "Lo único que te asegura todo es ganar y tenemos muchas ganas de seguir andando"

El Málaga CF está enfocado en el duelo que decide la vida de los de Martiricos para luchar por el ascenso. El domingo (18.30 horas), el conjunto costasoleño disputará en Zaragoza un partido clave. Juanfran Funes, en la rueda de prensa previa ofrecida este viernes, valoró y actualizó la situación en la que llegan los suyos, ya con Murillo y Ochoa disponibles.

Partido declarado de alto riesgo

“Será un partido de alto riesgo, pero yo creo que será por la cantidad de gente nuestra que se va a desplazar, no por otras circunstancias. Todavía hay entradas libres. Nos han dicho que van a permitir, a pesar de ser un partido de alto riesgo, que nuestra gente vaya con su camiseta y eso habla de que son dos aficiones que siempre se han tenido mucho respeto. Hace no tanto tiempo estábamos en su situación y tenemos que vivirlo con el respeto y el cariño que se merecen. El Zaragoza ha facilitado que podamos estar muchos allí, pero hay que demostrar esa hermandad. Lo hemos hecho otras veces y lo volveremos a hacer”.

Apercibidos

“Es una circunstancia que tenemos que tener presente, sobre todo los que vamos a dirigir el partido, los jugadores no tanto. Lo importante es ganar en Zaragoza. Cuando te pones a hacer cuentas, lo único que te asegura todo es ganar. Tendremos que hacer goles, a lo mejor más de uno. No podemos estar pensando en tarjetas amarillas. Veremos qué ocurre, pero los sentidos tienen que estar puestos en ganar allí. Sabemos de la dificultad de estos encuentros”.

Objetivo en el play off

“Este partido no se lo quiere perder nadie. Probablemente, nos vayamos a un partido en cámara lenta. Todo transcurrirá muy lento, es importante manejar eso. Donde también la nuestra situación hace que queramos que las cosas pasen más deprisa. Esta situación que vamos a vivir, algunos jugadores ya la han vivido antes. Recordamos un play off con el filial ante el Jaén y fuimos capaces de remontar. Un partido con mucho calor, campo muy lento también. También recuerdo una eliminatoria en Maracena; muchos de los jugadores del primer equipo hoy estuvieron allí.

Estas situaciones las han vivido Larrubia, Dani Lorenzo, Chupe, Recio, Rafa… Son especiales por las circunstancias que rodean al encuentro. Van a demostrar su profesionalidad. Cuando no tienen nada que perder, pueden llegar a un nivel de atrevimiento que no hemos visto antes. Eso no nos tiene que llevar a precipitarnos, hay que vivirlo desde la tranquilidad, aunque no será fácil. Desde el respeto, desde la tranquilidad, desde la humildad, con esfuerzo, con dedicación. Creo que con mesura, todo hay que medirlo bien.

Lo bonito de este año es que ha habido un núcleo de equipos que nos han llevado a un gran nivel de exigencia. Para haber dependido de nosotros, tuvimos que ganar en Eibar y seguir ganando ante el Sporting y el Ceuta. Aquí pudimos empatar ante el líder y gracias a eso podemos dependemos de nosotros mismos. Para ello hemos tenido que hacer una recta final del campeonato muy buena.

El Almería es tercero y no sabe si jugará play off. Este tipo de cosas hace que la competición sea muy emocionante y se viva desde la incertidumbre. Eso lo hace muy especial y ahí es donde yo creo que los que más tranquilidad tengamos, y más convencimiento de lo que queremos hacer, vamos a tener la oportunidad de estar, a lo mejor, un poquito más cerca de poder conseguirlo”.

Descenso del Real Zaragoza

“Nosotros lo vivimos no hace mucho tiempo. Fue un año duro, pero sabes que termina y quieres terminar de la mejor manera posible. Ellos tienen esa oportunidad delante de su afición. Tenemos que respetarlos a ellos. Si queremos conseguir nuestro objetivo, tenemos que ganar”.

Curso ilusionante

“Para nosotros, la temporada ha sido muy ilusionante, independientemente de cómo termine, por la cantidad de momentos que hemos vivido y los obstáculos que hemos tenido que superar. Ha sido muy emocionante. Para tener la oportunidad de vivir unos play off, hemos vivido un camino muy disfrutable. Eso ya sí que no nos lo va a quitar nadie. Y luego, pues bueno, ojalá que el camino sea un poquito más largo. Tenemos muchas ganas de seguir andando”.

Bajas del Zaragoza

“Son once las bajas que tienen, si no se han acumulado algunas más. Nosotros hemos tenido en algunos partidos once bajas, no tiene sentido que hablemos de sus bajas. Si no hemos hablado de quién nos falta a nosotros, no puedo hablar de quién les falta a ellos”.

Viaje a Zaragoza

“Sabíamos de la trascendencia de este partido y poder hacer el viaje en avión es importante. Hay que agradecer al club y tenemos que aprovechar eso, todo suma”.

Confianza externa sobre el triunfo del Málaga

“David Navarro no opina que vayamos a ganar seguro. Si hiciéramos una encuesta, no sé cuántos saldrían para un lado o para otro. Nosotros, el pensamiento que puedan tener los demás sobre algo, si muchos piensan así, probablemente sea por lo que nos han visto hacer antes. El pensamiento tan confiante que puedan tener los demás no lo podemos manejar. Tenemos que focalizarnos en las circunstancias que tendremos que superar. Tenemos que pensar en las cosas que van a ocurrir en este partido de fútbol. Ese pensamiento confiado viene de partidos anteriores, el importante es el de ahora. Sabemos de la dificultad de estos encuentros. Este perfil de partidos lo vamos a tener que vivir seis equipos para poder coger plaza en el play off”.

Última jornada regular

“Siempre nos poníamos de objetivo ganar el siguiente partido y en esta última jornada, el objetivo es el mismo. Es muy difícil poder encontrarte con una situación así. Hay que aprovecharla, después de todo lo que hemos tenido que hacer para llegar hasta aquí, ya no en los últimos meses, sino en los últimos partidos”.

Importancia de los suplentes

“Si algo hemos demostrado es que los partidos no terminan con los que empiezan. La trascendencia está en la calidad y un partido dura mucho más que los primeros 45 minutos. La repercusión que pueden tener esos jugadores es trascendental, es importante que entiendan eso. Ellos son conscientes y están dispuestos a todo”.

El Málaga CF en un entrenamiento antes de viajar a Zaragoza. / Álex Zea

Aaron Ochoa

“Aaron está en perfecto estado de su gastroenteritis. Si esta tarde se hincha de garbanzos, va a ir a por todas, cero problemas. A la altura en la que estamos, todos hacen un gran esfuerzo para estar en todos los partidos, pero ya en este momento hasta el agua bendita ayuda. Aarón ha superado bien la indisposición que tuvo ayer y ha tenido mucha energía. Si no ocurre nada, estará en la convocatoria”.

Jornada unificada

“Es una circunstancia que tenemos que manejar bien. Hay que intentar mantener al margen a los jugadores. En este partido se vivirán diferentes episodios y que la afición mantenga una línea de apoyo continua es vital. La gente tiene más conciencia de lo que está pasando fuera. No es fácil, pero que los jugadores sientan ese aliento es importante. Los que estamos gestionando el partido tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo. A veces ciertas decisiones son vitales. Los entrenadores sí tenemos que ser conscientes de ello, pero los jugadores no tanto”.

Chupe y el pichichi de Segunda División

“Con respecto a Chupe, lo importante es que gane el equipo. Que más jugadores hayan podido hacer muchos goles es porque hemos hecho un buen trabajo. Los goles se personifican en ellos, pero es mérito de todos. Más allá de que se puedan conseguir objetivos personales, el objetivo más importante es ganar. En ese camino se pueden conseguir objetivos personales, que son secundarios”.

David Larrubia

“Es normal que David se esté sintiendo mejor. Esas sobrecargas han estado presentes, pero acumular minutos después de la inactividad es bueno. La gente ve ahora una línea ascendente tanto de David como de Dani. A medida que van acumulando minutos, van a tramos de calidad mayores. Ambos llegan mejor ahora que hace dos semanas”.

David Larrubia en el entrenamiento del Málaga CF de este viernes. / Álex Zea

Condiciones de cada partido

"Sí, creo que es un aspecto relevante. Lo bonito que tiene el fútbol, lo que lo hace diferente a otros deportes, es que no se practica en un contexto cerrado que no permite variabilidad.

A todos, o a muchos, les gustaría jugar en un campo de 105 x 68, con la hierba a una determinada altura, con una humedad concreta, sin viento, sin sol, por la tarde o por la noche. Las condiciones perfectas e idóneas para unos pueden no serlo para otros, pero eso es precisamente lo bonito del fútbol. Cuando uno llega hasta aquí tiene que saber que debe ser capaz de afrontar lo que venga.

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Uno demuestra que es un gran equipo cuando es capaz de ganar en cualquier escenario. No se va a vivir, quizá, un partido tan alegre, con una pelota que circule a gran velocidad. Será otro tipo de partido, uno que también tendremos que saber controlar, y que será muy distinto. Esa es la realidad, porque eso ocurre cuando se juega en un contexto como el que parece que se va a dar el domingo".