LaLiga Hypermotion /Jornada 42
Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Málaga CF de la última jornada regular
Los de Juanfran Funes se miden a los de David Navarro en la jornada 42 de LaLiga Hypermotion
Si el Málaga CF llevaba las últimas jornadas disputando "finales", ahora llega la finalísima. Los de Juanfran Funes viajan a Zaragoza en la última jornada de la fase regular de la "Hypertensiones" para certificar billete al play off por el ascenso a Primera División.
El Real Zaragoza será el rival a batir para los de Martiricos en un cierre de mayo de infarto. Los blanquillos recibirán a los malagueños ya descendidos a Primera RFEF.
Horario
El duelo correspondiente a la jornada 42 de la categoría de plata se celebrará este domingo, 31 de mayo, a partir de las 18.30 horas. Otra jornada unificada en la que el malaguismo, con gran representación en el Ibercaja Estadio, estará pendiente, además de en el choque del Málaga CF, de otras cuatro citas en la que hay cinco rivales directos involucrados.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del Ibercaja Estadio.
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