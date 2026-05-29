Entrenamiento
El Málaga CF recupera a Murillo y Ochoa para afrontar el esprint decisivo hacia el play off
El entrenador malaguista, Juanfran Funes, confirmó que todos los jugadores, sin tener en cuenta a los lesionados de larga duración, están listos para la cita en Zaragoza
El tramo decisivo necesita de todas las armas posibles en plena disposición para el Málaga CF. Por ello, después de que Diego Murillo sufriese un esguince en su tobillo derecho, en la última jornada ante el Racing de Santander en La Rosaleda, la atención se dirige al central. También a Aaron Ochoa, que tuvo que guardar reposo por una gastroenteritis el jueves. En la rueda de prensa previa a viajar a Zaragoza, Juanfran Funes dio la mejor de las noticias: "Estamos todos disponibles y eso siempre es importante".
Positividad con la recuperación de Murillo
Este jueves, Murillo tocó césped mientras alternaba labor de recuperación en el gimnasio. Todo a nivel individual, acompañado del readaptador físico José Antonio Lizana. En la mañana de este viernes, tanto el club de Martiricos, en su habitual parte del entrenamiento, como el técnico lojeño explicaron con positividad la disponibilidad del de Malagón para la lucha por estar en el play off.
"Hoy ha sido su primero y completo. Ha entrenado con absoluta normalidad desde el principio hasta el final, no hemos tenido que adaptarle nada. Hay una parte muy esperanzadora y es cómo ha ido evolucionando durante la semana. Esa evolución nos hace ser muy optimistas.
Hoy ha sido el primer entrenamiento en campo. Ya veremos mañana cómo responde al entrenamiento de este viernes, pero, por cómo va todo, nos hace ser muy confiantes. La gran noticia es que estamos todos disponibles y eso siempre es importante".
Ochoa, disponible tras su gastroenteritis
Lo mismo con Aaron Ochoa. El internacional por Irlanda fue baja a lo largo de la semana por una indisposición por gastroenteritis que ya le ha permitido volver a trabajar junto a sus compañeros.
"De su gastroenteritis está en perfecto estado. Si esta tarde se harta de garbanzos y gazpacho, va para adelante con todas. A la altura en la que estamos, todos hacen un gran esfuerzo para estar en todos los partidos, pero ya en este momento hasta el agua bendita ayuda. Aarón ha superado bien la indisposición que tuvo ayer y ha tenido mucha energía. Si no ocurre nada, estará en la convocatoria".
Entrenamiento del viernes
La cuarta sesión semanal de los boquerones tuvo una parte inicial de activación física y lúdica y el trabajo técnico-táctico con balón protagonizó el resto del entreno. Se mantuvieron como refuerzos los jugadores del Malagueño Arriaza y Juani, mientras que los lesionados Juanpe, Dorrio, Luismi y Pastor siguieron al margen del plantel, con sus respectivos tratamientos de recuperación.
Este sábado, a las 10:30 horas, el equipo entrenará en el Estadio La Rosaleda. Por la tarde, viaje vespertino con destino a Zaragoza en vuelo chárter y, esperemos, al play off.
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