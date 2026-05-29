Real Zaragoza: Un gigante hundido rumbo a Primera RFEF con el Málaga CF como espejo

El Málaga CF visita este domingo el que, probablemente, sea el estadio de fútbol con la afición más tocada a nivel emocional. 77 años después, con nueve títulos en sus vitrinas, el Real Zaragoza se despedirá del fútbol profesional para pasar, al menos una temporada, en Primera Federación. Es una de las historias más difíciles de asumir por el peso que tiene el club, pero la realidad está por encima de los escudos tal y como le pasó al de Martiricos en la campaña 2022/23.

Y es que los de Funes viajan para sellar el play off ante una afición con el corazón partido, que ha visto cómo este grupo ha deshonrado tantos y tantos años de historia. El punto y final llegó en la jornada 41 -como el Málaga CF- después de un empate 1-1 contra Las Palmas, pero la agonía ha sido lenta y persistente, con muchas oportunidades de alcanzar la salvación y con un destino escrito casi desde el principio del curso.

Un gigante hundido

Ni Gabi Fernández, ni Emilio Larraz -solo un partido en el cargo-, ni Rubén Sellés ni David Navarro han conseguido otorgarle un mínimo de constantes vitales a la plantilla. Es la peor temporada de su historia. De hecho, se juegan contra los de Funes no profundizar la miseria como último clasificado. Sin embargo, ocho meses después, sin sacar la cabeza del abismo, la realidad es la que es: ocho victorias, 12 empates y 21 derrotas a la espera de esta última jornada con 36 puntos. Ni siquiera uno por encuentro.

Está claro que los errores están ahí porque hasta 38 jugadores han defendido este curso la camiseta maña. Uno de ellos fue el exmalaguista Paulino de la Fuente. Y es que el patrón ha sido claro, justo el mismo de Martiricos: un plantel de ‘grandes figuras’ para elevar las expectativas más de la cuenta y acabar sucumbiendo al batacazo. El entonces director deportivo Txema Indias disponía del mejor límite salarial de los últimos años y terminó por los suelos. Aunque elevando las miras, nadie se salva.

Eran 13 temporadas consecutivas las que sumaba el Zaragoza en Segunda, pero la realidad que le espera ahora es inevitablemente muy dura. El club maño será el más ilustre que haya pasado en toda la historia por Primera RFEF y, pese a ello, el escudo no gana partidos. Tendrán que bajar al barro, desplazarse a estadios que jamás se hubiesen imaginado y ser el gran rival a batir para que la experiencia en el infierno solo dure un año.

Hay que tener clara una cuestión. El ascenso inmediato que protagonizó el Málaga CF con el histórico gol de Antoñito Cordero y que han firmado este curso Tenerife y Eldense no es el final de la historia más común, aunque sí el más aconsejable para evitar que el enredo y la espiral sean más duraderas.

El Zaragoza lleva ocho meses en descenso. / Real Zaragoza

El ejemplo del Málaga CF

El contexto al que viajan este fin de semana los de Martiricos es dolorosamente complicado. Hay algún sector de la afición zaragocista que propuso vaciar el Ibercaja Estadio en señal de protesta contra la directiva y la plantilla en este adiós definitivo a Segunda, pero es ahora cuando puede y nacer el germen del Zaragoza del futuro. Otro que vuelva a poblar las gradas, que dé lecciones en las gradas más imprevistas del norte del país y que, con la marca de la cantera, vuelva cuanto antes.

Al Málaga CF lo ascendieron dos golpes de suerte: aquel gol de Alfonso Herrero contra el San Fernando para atar el play off y el tanto de Antoñito en el minuto 122 frente al Nàstic de Tarragona para reemprender el camino a Segunda. Sin embargo, también lo hicieron imágenes inolvidables como las miles de personas que poblaron las gradas del Linares o las del Granada y no ante el primer equipo, sino contra el filial.

El Málaga CF busca ahora el play off de ascenso a Primera División. / Málaga CF

¿Punto de inflexión?

Pulmón social no le falta al club maño. Lo que sí necesita es acertar con las decisiones que tome este verano. El director deportivo Lalo Arantegui ha elegido a Ibai Gómez como entrenador para devolver al Zaragoza al fútbol profesional. Ya lo hizo con el Andorra y ahora asume el reto de confeccionar una plantilla alejada de nombres ‘galácticos’ para la categoría y diseñar un equipo de verdad.

Antes, tiene que pasar este domingo por el durísimo trago de enfrentarse a una afición muy dolida con el Málaga CF, en el otro lado, buscando los tres puntos que le lleven al play off de ascenso a Primera. Al menos, ojalá les sirva para seguir sus mismos pasos y tener a los mejores clubes del fútbol español, como mínimo, en las categorías profesionales.