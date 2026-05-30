La lista de 25 jugadores con la que el Málaga CF busca el play off en Zaragoza

El Málaga CF ha puesto rumbo a Zaragoza sin novedades de última hora en su convocatoria. Funes ha elegido a todo lo que tiene a su disposición con una lista de 25 jugadores para luchar por la clasificación al play off de ascenso a Primera División (18.30 horas/LaLiga TV).

No hay sorpresas. Una de las grandes preocupaciones del malaguismo era Murillo y estará en el Ibercaja Estadio. De hecho, todo apunta a que lo haga de inicio porque el Málaga CF no se va a dejar ni un ápice de esfuerzo para ganar en Zaragoza y, sin la necesidad de mirar resultados rivales, certificar el pase a las eliminatorias del play off de cara a la próxima semana. También está Ochoa, que guardó reposo el jueves por una gastroenteritis.

Convocatoria

Funes viaja con todo lo que tiene: Alfonso Herrero, Gabilondo, Puga, Einar Galilea, Darko Brasanac, Ramón, Haitam, Chupe, David Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor García, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez.

Las únicas bajas que tiene el primer equipo son Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). Aunque la expedición de la plantilla ha viajado al completo, el grupo se juega demasiado este domingo. Por delante, el único nombre que queda por recuperar es el extremo vasco después de una lesión en los isquiotibiales. Si se cumplen los tiempos, es un 'fichaje' con el que puede contar el equipo blanquiazul de cara al hipotético play off. Habrá que ver cuándo dispone su vuelta.