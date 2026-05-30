El Málaga CF no estará solo para cerrar el play off en Zaragoza

No va a estar solo el Málaga CF en el partido que, ahora mismo, se ha quedado como el más importante de la temporada. Ojalá nos quede camino por delante, aunque para ello toca cumplir este domingo en Zaragoza. Se la juegan los de Funes lejos de La Rosaleda o al menos eso parece porque una importante representación de aficionados blanquiazules se va a desplazar finalmente hasta el Ibercaja Estadio.

Viaje a Zaragoza

El malaguismo lleva haciendo gala durante todo el curso de desplazamientos multitudinarios y no iba a ser menos en el último partido de la temporada regular, aún más cuando el equipo tiene en juego el play off de ascenso directo a Primera División. Es la gran oportunidad que se le ha presentado a la ciudad de volver a luchar por el regreso a la máxima categoría como ya hiciera hace siete años.

El Málaga CF viajará con todo a Zaragoza para buscar el play off. / Álex Zea

Eso sí, mucho mérito porque no es un viaje sencillo. La vuelta se adentra plenamente en un día laboral como es el lunes. Además, las conexiones solo permiten que las únicas alternativas que permitan hacer el camino directo sean AVE, coche o autobús, cruzándose casi todo el país. Sin embargo, el momento del equipo invita a hacer este tipo de locuras y esfuerzos.

Crispación local

A partir de ahí, no se presenta el Málaga CF en un contexto rival sencillo. El Ibercaja Estadio se despide este domingo del fútbol profesional después que el Zaragoza consumara el pasado domingo, 77 años después, su descenso a la tercera categoría del fútbol español. No hace falta explicar el crispamiento social de la afición hacia el equipo y la directiva porque no hace tanto que pasó aquí, pero hubo incluso aficionados maños que promovieron vaciar el estadio en señal de protesta.

Así que el estadio modular, que en cualquier otra situación habría rozado el lleno con 20.000 personas en un partidazo y ni siquiera imaginar lo que habría sido La Romareda en estado puro, se va a vestir de blanquiazul, aunque con el escudo del Málaga CF. Los abonados locales han ido liberando entradas durante toda la semana y la previsión es que haya mucha gente de Martiricos pese al aviso de alto riesgo.

Mensajes de Funes

No apunta a ser ese un problema para vivir un gran ambiente de fútbol: "Nos han dicho que van a permitir, a pesar de ser un partido de alto riesgo, que nuestra gente vaya con su camiseta y eso habla de que son dos aficiones que siempre se han tenido mucho respeto", comentaba Funes en la rueda de prensa previa al Zaragoza-Málaga CF de este domingo.

Aunque no fue el único mensaje que mandó el técnico: "En este partido se vivirán diferentes episodios y que la afición mantenga una línea de apoyo continua es vital. La gente tiene más conciencia de lo que está pasando fuera. No es fácil, pero que los jugadores sientan ese aliento es importante". Juntos, como ha ocurrido toda la temporada, va a ser más fácil conseguir el primer de los grandes objetivos.