Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos

Tras el empate ante el líder y ascendido Racing de Santander en La Rosaleda el pasado fin de semana, el Málaga CF vuelve a vestirse de corto para apostarlo todo en Zaragoza, en un partido declarado de alto riesgo. Los de Funes se aferran a la jornada 42, al igual que lo hacen el Almería, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar, para conseguir una de las cuatro plazas al play off por subir a la máxima categoría del fútbol español. Dos equipos se quedarán con las ganas.

El Málaga CF depende de sí mismo

Los últimos partidos de la fase regular de LaLiga Hypertensiones decidirán por completo el dibujo de la batalla de promoción de este junio. En otra jornada unificada con sus competidores, el Málaga CF parte sabiendo que depende de sí mismo para certificar oficialmente su presencia en el play off.

Lo mismo le ocurre al Almería, Las Palmas, Castellón y Burgos, que también pueden desde clasificarse como terceros hasta quedarse fuera de la lucha por seguir soñando con subir a la elite. Solo el Eibar tendría que mirar al resto de resultados aún ganando y gracias al average no podría quedar nunca por delante del Málaga CF.

Clasificación

La clasificación en la parte alta, sin contar a los de Primera División Racing y Dépor, queda de la siguiente forma: Almería, (3º, 71 puntos), Málaga CF (4º, 70), Las Palmas (5º, 70), Castellón (6º, 69), Burgos (7º, 69) y Eibar (8º, 67).

Domingo, a las 18.30 horas

A partir de las 18.30 horas de este domingo el esférico echará a rodar en cinco escenarios claves. Los partidos que decantarán la pelea por ser el tercer equipo de LaLiga EA Sport son: Zaragoza-Málaga CF, Almería-Real Valladolid, Deportivo de La Coruña-Las Palmas, Burgos-Andorra y Castellón-Eibar. Riazor y Castalia, además de por la propia clasificación, también serán decisivos en el orden de la misma.

Entrenamiento del Málaga CF en el campo anexo este viernes, 29 de mayo. / Álex Zea

Cuentas del Málaga CF para estar en el play off de ascenso

Una victoria del conjunto de Martiricos en campo del Real Zaragoza, ya descendido a Primera RFEF, no dejaría lugar a dudas. Solo el Almería, también con triunfo, superaría los 73 puntos que sumarían los de Funes en su casillero.

En caso de empate en el Ibercaja Estadio los malagueños tendrán que esperar derrotas de Almería, Las Palmas, Castellón o Burgos, si los cuatro ganan los cálculos no saldrán.

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Si hubiese derrota, el Eibar podría mantener con vida a los blanquiazules ganando al Castellón. El peor de los escenarios es un triple empate a 70 puntos con orelluts y armeros. Entonces, habría que despedirse del play off en Málaga.