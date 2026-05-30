La última cita de Chupe por el pichichi de Segunda División

LaLiga Hypermotion llega a esta última jornada 42 con muchas cuestiones que decidir. Almería, Málaga CF, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar se juegan las cuatro plazas de play off; Leganés y Mirandés luchan en un duelo directo por no ocupar ese cuarto descenso a Primera Federación; mientras que Sergio Arribas, Andrés Martín y Chupe se disputan en este final de la temporada regular el pichichi de Segunda División.

El delantero del Almería es el mejor colocado con los 24 goles, aunque sus inmediatos perseguidores le siguen muy de cerca: 23 para el ariete del Racing de Santander y 22 para el cordobés del Málaga CF.

Chupe (22)

Lo cierto es que Chupe, renovado hasta 2029, ha sido la gran sorpresa de LaLiga Hypermotion. No es que hubiera alguien que dudara de su capacidad de ver puerta, es que solo es su primera temporada completa en el fútbol profesional, a la vez que sus dos competidores saben lo que es jugar en Primera División. Le dio tiempo a salvar el pasado curso al Málaga CF, pero también fue vital para ascender al Atlético Malagueño a Segunda Federación.

Los 22 goles suponen una de las mejores cifras de la historia en el club de Martiricos y ahora busca un paso más. Se la juega el '9' este domingo frente al Real Zaragoza. Ha protagonizado ocho dobletes y viene en plena racha en este final de curso después de marcar de forma consecutiva contra Castellón, Eibar, Sporting y Ceuta. Contra el Racing mandó el balón al poste y ahora debe marcar dos más como mínimo para optar al pichichi.

Sergio Arribas (24)

El que lo tiene en su mano es Sergio Arribas. Se enfrenta el Almería al Valladolid con el play off en juego y Rubi en la cuerda floja a final de mayo. Al contrario que Chupe, el madrileño lleva en el dique seco desde hace un mes, donde los suyos han sumado 4 de los últimos 12 puntos en ese tramo. Lo cierto es que le necesita el club rojiblanco para confirmar este domingo el play off.

Málaga CF y Racing empataron 1-1 en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Andrés Martín (23)

Por estado de forma, el '11' del Racing llega con todo a favor de intentar asaltar el trono de Arribas. Andrés Martín marcó el gol del empate en La Rosaleda y una semana antes firmó un doblete muy importante para sentenciar la vuelta de El Sardinero a Primera División. Precisamente, es en ese mismo escenario donde quiere despedirse de Segunda División por la puerta grande. Está obligado a, como mínimo, hacer gol ante el Cádiz y estar muy pendiente de lo que hagan sus rivales.

Así que es otro de los focos, aunque el menos importante de los que está en juego, que mantendrá alerta al trío Zaragoza-Málaga CF, Almería-Valladolid y Racing de Santander-Cádiz.