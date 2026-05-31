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Posibles alineaciones del Real Zaragoza - Málaga CF, jornada 42 de Segunda División
Funes podría plantear el mismo once que ante el Racing de Santander, aunque hay varias incógnitas que resolver acerca de Murillo, Joaquín y Larrubia
El Málaga CF ha llegado a la última etapa de la temporada regular con todo en juego: el play off de ascenso a Primera División. Los de Funes quieren alargar la campaña hasta el 20 de junio y, para ello, necesita dar el primer paso necesario ante el Real Zaragoza este domingo. ¿Con cuánto riesgo en la alineación inicial? No parece que el de Loja tenga en mente demasiadas rotaciones.
Málaga CF
No se esperan muchos cambios en el equipo blanquiazul. De hecho, podría salir el mismo once de inicio que contra el Racing de Santander, ya con todo el equipo de vuelta, para encarrilar el encuentro en tierras mañas desde la primera parte.
Eso sí, hay varias preguntas en el cuerpo técnico. ¿Cuánto y cómo hay que arriesgar con Murillo, Joaquín y Larrubia? El primero fue baja al principio de la semana por un esguince de tobillo, mientras que los malagueños están apercibidos de sanción. Es decir, si reciben una cartulina amarilla, se perderán el hipotético encuentro de la ida de semifinales del play off. Funes los quería para Zaragoza y ahora hay que ser muy inteligentes en los tres casos.
Las únicas bajas del Málaga CF son Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). El extremo vasco es el único que cuenta con posibilidades de volver esta temporada, siempre y cuando la temporada se alargue más allá de las 42 jornadas.
Real Zaragoza
La situación es bien diferente en el rival y en todos los sentidos. Solo para empezar, se perderán el encuentro por lesión Mario Soberón, Pablo Insúa, El Yamiq, Rober González, Francho Serrano, Tachi, el exmalaguista Paulino de la Fuente (sin ficha) y Valery, mientras que se quedan fuera por sanción Raúl Guti y Esteban Andrada. El desequilibrio es notable más allá de la clasificación.
A partir de ahí, el objetivo de David Navarro es acabar la temporada lo más de pie posible. Keidi Bare, Radovanovic, Marcos Cuenca y Martín Aguirregabiria llegan entre algodones después de haberse perdido alguna sesión de la semana. Podría haber cambios en el once del Zaragoza, aunque lo que es seguro es que será un día de despedidas para muchos futbolistas tras el descenso.
Posibles alineaciones del Zaragoza - Málaga CF
Zaragoza: Adrián; Tasende, Radovanovic, Saidu, Juan Sebastián; Toni Moya, Keidi Bare, Hugo Pinilla, Cuenca; Dani Gómez, Kodro.
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupe y Joaquín.
Árbitro: Palencia Caballero (Colegio vasco).
Estadio: Ibercaja Estadio.
Hora: 18.30.
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