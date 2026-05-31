Funes: "Todo ha salido a pedir de boca"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, ofreció en Zaragoza una rueda de prensa atípica por su duración. A domicilio suele ser habitual que los tiempos se reduzcan al máximo, con el camino de vuelta en mente. Esta vez había mucho que contar. El equipo que terminaba el año con la vista puesta en el descenso, este domingo ataba una cuarta plaza que por momentos llegó a ser tercera, en ese camino hacia el ascenso. "Todo ha salido a pedir de boca", matizó el preparador lojeño sin disimular la enorme alegría que se acaba de desatar en el vestuario, con cánticos de celebración y toda la ilusión que genera empezar el play off con el factor campo favorable.

"Es un sentimiento muy bonito. Ha sido un camino muy disfrutón, como suelo decir, porque hemos visto cómo la gente estaba entregada al equipo y a su forma de jugar. Cómo estaban disfrutando de su Málaga. Hemos visto gente que hasta hace meses tenía la tele apagada y la ha vuelto a encender. Recuerdo que una de las primeras frases que escuché al venir aquí fue aquella de que la ilusión es nuestro camino. Pues desde ahí, desde la ilusión hemos sido capaces de que todo el mundo pueda ver el potencial que tiene el malaguismo", amplió ante los periodistas congregados en La Romareda.

Próximo rival

Y subrayó que el triunfo en Zaragoza "es el principio, no el final de nada. Afortunadamente, después de lo de hoy, el siguiente partido va a ser el más importante del año", abundó. También ser refirió al próximo rival, la UD Las Palmas, cuyos dos enfrentamientos ligueros acabaron con victoria blanquiazul. Funes explicó que todos los equipos que han entrado en el play off "han hecho un trabajo espectacular".

Para añadir que todos los partidos van a tener su dificultad. "Las Palmas tiene un talento descomunal. Ese talento hay que controlarlo. El hecho de jugar dos partidos tan seguidos habrá que gestionarlo bien. Lo importante es ahora el día de mañana, descansar bien y hacer una buena semana. Por encima de los resultados tenemos que ser capaces de competir bien", comentó el granadino.

Alfonso Herrero

Sobre este último apartado, tras la rueda de prensa, ya en zona mixta, el guardameta malaguista Alfonso Herrero arrojó algo más de luz: "Un play off se juega con muchas cosas que no son sólo fútbol. Tienen estos partidos un poco más de todo lo que no es fútbol. Tenemos que intentar marcar nosotros el ritmo", matizó. Y sobre la confianza a la que hay que llegar a esta fase, Funes puntualizó: "Si ya pudimos, podemos volver a hacerlo", en relación a ese doble triunfo en Las Palmas y en La Rosaleda ante el próximo rival en las semifinales por el regreso a Primera.

El técnico recordó que haber logrado algo en una ocasión "nada te asegura. Pero te tiene que dar confianza saber que podemos. Vamos a tener que ser nosotros en nuestra mejor versión y aprovechar los momentos. La eliminatoria tendrá una línea muy fina", dijo sobre esos pequeños matices que finalmente terminan por decantar la balanza a estas alturas de la competición por el ascenso.

Momento crítico

Acerca del duelo en tierras zaragozanas, Funes repasó cómo durante el choque, en función de los resultados que se producían en otros estadios, "hubo un momento delicado cuando empezamos con los cambios. Sabíamos que amarrar el resultado nos valía, pero que con un resultado tan corto... Ha sido un momento crítico y metimos dos puntas para poder meter el segundo gol. Una falta, un penalti o cualquier circunstancia, nos podía dejar fuera", manifestó.

Luego vino el 0-2 y "afortunadamente todo ha terminado bien", concluyó. En eses análisis positivo figura la buena evolución demostrada por Larrubia o Dani Lorenzo, que en "línea ascendente" cada vez han tenido más minutos y llegarán al play off en óptimas condiciones.

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Junto a la afición

Restó importancia a que esa buena racha demostrada por el Málaga CF en lo que va de año les coloque como favoritos: "Hay equipos construidos para volver a la máxima categoría, no podemos menospreciar a nadie. Lo que me da alegría es pensar que en noviembre nada nos hacía pensar que íbamos a estar aquí. Está claro que tenemos un grupo de jugadores que son muy buenos jugando juntos. Sí que han demostrado la capacidad que tienen, en una categoría tan exigente. Es uno de los mayores valores, junto a nuestra afición. Nos hemos ganado el respeto", finalizó.