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Ascenso

El Málaga CF pone a la venta las entradas para la primera eliminatoria del play off en La Rosaleda contra la UD Las Palmas

El club malaguista ha habilitado diferentes fases de venta para los aficionados, priorizando a los socios y abonados para el crucial encuentro de vuelta ante los canarios

Así recibió la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda, antes del decisivo partido contra el Racing.

Así recibió la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda, antes del decisivo partido contra el Racing. / Gregorio Marrero

Nuria Mena

Nuria Mena

Tras oficializar su presencia en el play off de ascenso a Primera División al ganar en Zaragoza en la última jornada de la fase regular (0-2), el Málaga CF anunció la puesta a la venta de las entradas para el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la batalla de promoción por subir a la máxima categoría nacional. La ida será en Las Palmas el próximo domingo (21.00 horas), mientras que el choque decisivo de este cruce se disputará en La Rosaleda el miércoles 10 de junio (misma hora).

Precios reducidos para los abonados

Los abonados malaguistas podrán adquirir sus localidades a precios reducidos desde este domingo 31 de mayo a las 21:30 horas y hasta el viernes 5 de junio a las 07:00 horas. Una vez finalizado ese plazo, las entradas no canjeadas serán liberadas y volverán a estar disponibles para su venta.

Posteriormente, el viernes 5 de junio a las 10:00 horas comenzará una fase de venta exclusiva para socios a precio general, que tendrán prioridad para comprar entradas disponibles, incluidas aquellas correspondientes a abonados que no hayan canjeado. Esta permanecerá abierta hasta el domingo 7 de junio a las 10:00 horas, momento en el que se abrirá al resto de aficionados.

El abono de la temporada no será válido

Además, cada abonado podrá aplicar su descuento habitual del 10% en un máximo de dos entradas y adquirir hasta cuatro localidades en total, facilitando así la asistencia de familiares y amigos a un encuentro decisivo en la lucha por volver a la élite.

El club de Martiricos recordó en el comunicado que el abono de temporada no será válido para acceder al estadio en este encuentro, por lo que todos los asistentes, incluidos los socios, deberán disponer de una entrada específica para el partido.

Precios

Los precios del segundo partido de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera División.

Los precios del segundo partido de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera División. / Málaga CF

Horarios de taquillas

Las taquillas de La Rosaleda permanecerán abiertas en los siguientes horarios:

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  • De lunes a viernes: de 10:00 a 18:30 horas.
  • Sábados: de 10:00 a 14:00 horas.
  • Día de partido: desde las 10:00 horas hasta el descanso.

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