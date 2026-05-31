El Málaga CF certifica en Zaragoza el play off de ascenso a Primera (0-2)

Tanto lo hemos querido, pensado y soñado en los últimos siete años que aquí está. No nos lo tiene que contar nadie, es nuestro. El Málaga CF de Funes y de 'los bichos' es equipo matemáticamente de play off de ascenso a Primera División. No tuvo que esforzarse especialmente para derrotar en Zaragoza (0-2) ante una buena parte del pulmón de La Rosaleda y citarse en la semifinal contra Las Palmas.

Tiempos de play off

Es absolutamente colosal el sitio al que están devolviendo niños de 20, 21 y 22 años al club de Martiricos. Queda mucho camino -cuatro partidos-, incluso habrá quien diga que esto aún no ha hecho más que empezar, pero es inevitable pensar en todo lo ha tenido que atravesar este escudo para llegar hasta aquí. Hubo que tocar fondo con aquel descenso a Primera RFEF y un regreso histórico al fútbol profesional un año después para crear un proyecto de puro sentimiento blanquiazul que coloque a este grupo a un paso de la historia. Para mí, ya son inolvidables.

No lo tenía fácil porque el malaguista está destinado a sufrir... hasta que el fútbol vino a recompensarle. A las 1.000 personas que se concentraron en el Ibercaja Estadio, a todas esas que lo vieron desde sus casas y a una ciudad que ya calienta motores para vivir algunos de sus días más importantes en los últimos años. Porque esto es el Málaga CF.

Era un partido complejo por el contexto. El Zaragoza no iba a jugar a nada con un ambiente de fondo de absoluta crispación. Solo con poner el ejemplo de aquel Málaga CF-UD Ibiza de 2023 basta en palabras. No era el Málaga CF de la magia y el desborde, sino que se sucedían algunos fallos impropios. Hasta el minuto 22 no llegó el peligro con una combinación entre Chupe y Larrubia, se le fue por poco al '10'.

Se empezó a entonar el conjunto blanquiazul. Murillo abrió las aguas del Ibercaja Estadio con un pase entre líneas a Dotor y el madrileño puso a prueba la línea del fuera de juego con Chupe mandando la pelota al lateral de la red. A la siguiente jugada, Joaquín se la robó a Saidu y cuando se quedaba solo la desvió el central.

Gol de Chupe

Sin embargo, era demasiado fallo para este Málaga CF, que está en sus mejores cifras goleadoras del siglo XXI. Parecía enredarse la jugada entre Larrubia y Dotor, pero el de La Luz sacó la varita para acabar encarando con su zurda. Se la paró Adrián Rodríguez y le cayó a Chupe, que no iba a perdonar ni una más para poner el 0-1 y acercar el play off -además de quedarse en ese momento a un tanto del pichichi-.

No hubo cambios tras el descanso con solo una misión: cerrar cuanto antes el encuentro. Aunque la segunda parte fue... lo que fue. El Zaragoza limitándose a hacer frente al paso de los minutos y el Málaga CF sin querer hacer demasiada sangre. El cordobés pudo tener en su pie derecho el 0-2. Le dejó Dotor un gran centro, hizo frente Chupe a Saidu y le escapó un simple toque a pocos centímetros.

Llegados a la hora de partido, Funes empezó a mover el árbol. El primer movimiento, lógicamente, era de prevención para sacar a Joaquín -apercibido de sanción- y dar entrada a Ochoa. Unos minutos después, ingresaron al césped Niño y Rafa Rodríguez para dar salida a Dani Lorenzo e Izan Merino. El '21', a la primera que tuvo, obligó al guardameta Obón, que entró en el descanso, a su primera estirada. En el rechace, Rafita la puso cerca del palo.

El Real Zaragoza vs Málaga CF, en imágenes /

El 24º del cordobés

Pero Niño no quería alargar esta tensa calma. Esto iba a ser, en función de lo que daba el Zaragoza y Saidu arrolló sin miramiento al gaditano. Palencia Caballero tuvo que ir al VAR a revisarlo y Chupe acabó sentenciando con su 24º gol de la temporada (0-2). La fiesta ya era completa, ahora sí. También en las gradas y Funes se daba el lujo de retirar del campo a Larrubia y a Puga para dar entrada a Ramón y a Víctor.

Y todo acabó ahí en esos últimos compases. Tuvo una última Chupe, buscando el hat-trick, pero la sentencia ya era absoluta. De hecho, todos hubiesen llegado a un acuerdo para no jugar el tiempo de descuento. Unos no querían hacer demasiado daño y los otros querían abandonar cuanto antes las instalaciones del Ibercaja Estadio.

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Y con el final deseado, los sueños cumplidos. Quedan cuatro paradas, las dos primeras ante Las Palmas. Primero fuera y luego en La Rosaleda. Volvemos a vernos aquí siete años después. ¡Que sea lo más largo posible!