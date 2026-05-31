Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Real Zaragoza
El equipo blanquiazul se encumbró a Chupe y a sus 24 goles en esta temporada regular para salir victorioso y con el play off de ascenso asegurado del Ibercaja Estadio
El Málaga CF sentenció en el Ibercaja Estadio del Zaragoza su condición de equipo de play off. Siete años después, vuelve a luchar por ser equipo de Primera División después del 0-2 en tierras mañas. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.
Alfonso Herrero (6)
Partido muy tranquilo. La primera puerta vacía en el último mes y medio. Buena noticia a las puertas de un play off en el que dejar a cero al rival es importantísimo.
Puga (6)
Un partido de correcaminos es su gran campo de acción, pero no pudo aprovechar los espacios por dentro. Se le fueron alguna vez por banda, pero sin mayores preocupaciones.
Murillo (7)
Ni rastro del esguince en su tobillo. De hecho, jugó todo el partido pese a haber completado solo dos entrenamientos. Un titán. Los espacios del Zaragoza le permitieron ser más vertical a la hora de sacar el balón.
Einar Galilea (7)
No se le subió en exceso la tensión, sabía lo que había que hacer y lo hizo. Bien en las alturas, falló algún despeje que incomodó cuando el resultado era más corto de lo ideal.
Rafita (6)
Le fallaron los esfuerzos en alguna acción, es de los que más minutos acumula. No sufrió demasiado ante el Zaragoza. Buena prueba la que se le viene ahora en el play off contra Las Palmas.
Izan Merino (5)
Actuó de pegamento en momentos en los que el Málaga CF se partía, fruto de la dejadez también del Zaragoza. Se equivocó en exceso con el balón en sus pies. Le dio tiempo a descansar.
Dani Lorenzo (7)
La poca fluidez del partido no le permitió aparecer tanto como a él le hubiese gustado. Después del final de curso tan amargo con su lesión, está y es lo más importante. Manejar los tiempos debe ser su misión.
Dotor (7)
Se deja asomar en parcelas ofensivas. Le puso un gran centro a Chupe desde la banda derecha, le falta atreverse más en ciertas ocasiones. Todo un lujo para el equipo su labor delante y detrás.
Joaquín (5)
Arrastró las sensaciones que tuvo en Ceuta, lejos de su mejor versión. Se le ve algo lento para decidir de cara a puerta, perdió algún balón cuando se quedaba solo para rematar a puerto. Pasa limpio al play off.
Larrubia (7)
Su disparo propició el primer gol de Chupe. Va recuperando sensaciones con el regate después de su lesión. Tampoco le persiguió la defensa del Zaragoza con especial inquietud. Limpio también para el play off.
Chupe (8)
Se ha quedado a las puertas del pichichi, lo quería, pedía el balón al final para marcar el tercero. Se lleva dos de Zaragoza y pudo ser alguno más. 24 goles en temporada regular, su nombre ya está en la historia blanquiazul.
Suplentes
Ochoa (7)
Su entrada empieza a revolucionar el encuentro en la segunda mitad. Agitó los espacios que se encontró, la pidió al borde del área. Siempre con sensación de peligro cuando era suyo el balón.
Rafa Rodríguez (7)
Tuvo algún detalle técnico que se le había visto poco. Entró como pivote, aunque se le vio también en la frontal del área. No tiene que tenerle miedo a volver a usar su disparo de larga distancia.
Niño (8)
Impidió que el partido cayera en letargo. Provocó el penalti del 0-2 y tiró varios desmarques importantes. Obón le frenó algún gol. Es un lujo todo lo que puede dar desde el banquillo.
Ramón (5)
Volvió a sumar minutos y carga física. Llega como uno más al play off. Se le fue algún control, sin importancia porque el Zaragoza no quería ni castigar.
Víctor (5)
Volvió a tener minutos desde su cartulina roja ante el Valladolid. Se le fueron por banda en el uno contra uno.
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