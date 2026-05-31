Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Repunte del Euríbor en mayoPanorama político andaluzIncendio hotel IbisEl Málaga CF certifica el play off de ascenso a PrimeraFallece una mujer tras ser atropellada en la N-340La vida tras un cáncerIbon Navarro deja el UnicajaIncendio en Vélez-Málaga
instagramlinkedin

LaLiga Hypermotion

Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación

Repaso a la trayectoria del Málaga en la LigaHypermotion, jornada a jornada, así como la clasificación y los partidos que separan al Málaga CF del ansiado ascenso

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de Joaquín ante Las Palmas.

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de Joaquín ante Las Palmas. / Gregorio Marrero

Javier Lerena

Javier Lerena

Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada; sin olvidar la clasificación.

Semifinal del playoff:

Los resultados del Málaga CF en LaLiga Hypermotion

42ª jornada

41ª jornada

40ª jornada

39ª jornada

38ª jornada

37ª jornada

36ª jornada

35ª jornada

34ª jornada

33ª jornada

32ª jornada

31ª jornada

30ª jornada

29ª jornada

28ª jornada

27ª jornada

26ª jornada

25ª jornada

24ª jornada

23ª jornada

22ª jornada

21ª jornada

20ª jornada

19ª jornada

18ª jornada

17ª jornada

16ª jornada

15ª jornada

14ª jornada

13ª jornada

12ª jornada

11ª jornada

10ª jornada

9ª jornada

8ª jornada

7ª jornada

6ª jornada

5ª jornada

4ª jornada

3ª jornada

2ª jornada

1ª jornada

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Si hay un equipo contra el que no quiere nadie jugar ahora es el Málaga CF
  2. Ibon Navarro, tras la eliminación del Unicaja: 'No es aquí donde tengo que cerrar la temporada, sino en mi casa de ahora
  3. Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Málaga CF de la última jornada regular
  4. La pequeña cala de Málaga escondida entre rocas y acantilados: perfecta para bucear y ver sus corales y fondo marino
  5. Málaga instala 22 nuevos radares en sus calles: así funcionan y por qué no multan
  6. El Unicaja jugará la próxima BCL 2026/2027
  7. La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
  8. Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos

Estabilizado el incendio forestal declarado en Vélez-Málaga: "Sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente"

Estabilizado el incendio forestal declarado en Vélez-Málaga: "Sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente"

El Málaga CF pone a la venta las entradas para la primera eliminatoria del play off en La Rosaleda contra la UD Las Palmas

El Málaga CF pone a la venta las entradas para la primera eliminatoria del play off en La Rosaleda contra la UD Las Palmas

Funes: "Todo ha salido a pedir de boca"

Funes: "Todo ha salido a pedir de boca"

Sorteo Bonoloto del domingo 31 de mayo de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 31 de mayo de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de mayo de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de mayo de 2026

Shouhong Chu, oro de velocidad en Alcobendas: "No importa quién sea mi oponente, tan solo tengo que centrarme en mí"

Shouhong Chu, oro de velocidad en Alcobendas: "No importa quién sea mi oponente, tan solo tengo que centrarme en mí"

La Guardia Civil investiga disparos contra la fachada de una vivienda en Cuevas Bajas

La Guardia Civil investiga disparos contra la fachada de una vivienda en Cuevas Bajas

Emma Hunt, oro de velocidad en Alcobendas: "He logrado exactamente lo que mi cuerpo sentía que podía"

Emma Hunt, oro de velocidad en Alcobendas: "He logrado exactamente lo que mi cuerpo sentía que podía"
Tracking Pixel Contents