Real Zaragoza - Málaga CF: El asalto final y definitivo al play off

Era impensable en noviembre, pareció complicarse en el mes de abril con dos derrotas seguidas, pero aquí está, al fin. No hay que esperar más para dar el paso definitivo ante un Real Zaragoza que ya sabe que competirá el próximo curso en la crudeza de la Primera Federación. El Málaga CF depende de sí mismo para convertirse este domingo (18.30 horas/LaLiga TV) en uno de los cuatro equipos que aspiran al ascenso a Primera División vía play off.

Es el premio que buscan Funes y ‘los bichos’, y que tanto se han merecido en una temporada que ha sido tan dura como disfrutable. No por quedar lejos hay que dejar de recordarlo, pero es que el técnico de Loja cogió al Málaga CF en la jornada 15 y lo puso a jugar desde la 20ª posición. El resto es historia. ¡En su primera experiencia como entrenador en el fútbol profesional! Y ahora todos buscan llegar a la recompensa más grande.

Las cuentas del play off

La situación con la que ha llegado LaLiga Hypermotion a esta jornada 42 es apasionante para el público general y de infarto para quien tenga a uno de sus equipos implicados. Almería (71 puntos), Málaga CF (70), Las Palmas (70), Castellón (69), Burgos (69) y Eibar (67) se juegan las cuatro plazas del play off. Sin embargo, ninguno la tiene confirmada. Todos, a excepción de los armeros, pueden quedar desde la tercera posición a la octava. Un absoluto manicomio con los siguientes encuentros: Zaragoza-Málaga CF, Castellón-Eibar, Almería-Valladolid, Deportivo de La Coruña-Las Palmas y Burgos-Andorra.

La buena noticia para todos es que los blanquiazules lo tienen en su mano. Las cuentas son sencillas: si consiguen una victoria frente al Zaragoza, el play off es matemático. A partir de ahí, el abanico es inmensamente amplio. Eso sí, se queda fuera solo si empata y ganan Almería, Las Palmas, Castellón y Burgos o si pierde y también ganan Las Palmas, Castellón y Burgos.

Chupe, Dani Lorenzo, Montero, Lobete, Larrubia y Einar posan en el aeropuerto. / Málaga CF

Entre todas esas cuentas aparece un aliado inesperado como es el Eibar. Si los armeros sacan una victoria frente a los de Pablo Hernández, el Málaga CF es oficialmente equipo de play off sin importar el resultado de Zaragoza. Es cierto que es un aliento a tener en cuenta, pero nadie quiere pensar en el resto.

25 jugadores convocados

Al menos, Funes va a ir con todo. Murillo ha sido duda durante toda la semana por un esguince de tobillo. Ha completado los dos últimos entrenamientos y se espera que pueda salir de inicio con el mismo que partió ante el Racing. Ochoa también guardó reposo por una gastroenteritis, pero no hay novedades. Sí mucha atención en Larrubia y Joaquín, quienes se podrían perder la hipotética ida de las semifinales del play off si ven hoy la quinta tarjeta amarilla.

Un gigante hundido

Enfrente va a estar un Zaragoza que espera terminar su año lo más de pie posible, ya descendido y en un contexto de crispación absoluta con los suyos. Además, el parte de bajas es inmenso para David Navarro. El honor es lo que queda en juego en el Ibercaja Estadio, repleto de aficionados visitantes, antes de llegar al infierno de Primera RFEF.

Así que todo esta listo para que, ojalá, la pelota venga a darle buenas noticias a los de Martiricos. Si Zaragoza ha sido escenario de muchos partidos históricos, ojalá sea también el que lleve al Málaga CF a un play off de ascenso a Primera División siete años después.