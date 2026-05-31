UD Las Palmas: primer rival del Málaga CF en el play off de ascenso a Primera División

¡Ya es oficial! El Málaga CF jugará el play off por el ascenso a Primera División y ya conoce a su primer rival en el que seguro será un durísimo camino: la UD Las Palmas. El conjunto de Luis García recibirá al equipo de Juanfran Funes el próximo domingo 7 de junio (21.00 horas) en el Estadio de Gran Canaria. El duelo decisivo, antes de la eliminatoria final, será en La Rosaleda, ya que los blanquiazules cuentan con campo a favor después de acabar 4º en la clasificación. La fecha: miércoles 10 de junio (21.00 horas).

Las Palmas se impuso en Riazor

Los isleños acabaron la fase regular por todo lo alto. Victoria en Riazor por 1-2 ante un Dépor ya ascendido de forma directa. El movimiento en el marcador se dio en el primer tramo del duelo en Galicia. Los amarillos se adelantaron con un gol de Rodríguez en el minuto 7 seguido de otro de Marvin en el 18. Diez minutos después, metió el miedo en el cuerpo el cuadro local con tanto de Eddahchouri.

UD Almería - CD Castellón por el otro lado del cuadro

El otro cruce de semifinales medirá a una UD Almería que ha conseguido agenciarse el tercer puesto después de imponerse en casa al Real Valladolid con sufrimiento hasta el final (1-0). El CD Castellón, por su parte, también aprovechó el factor cancha para ganar al Eibar por 2-1 y quedarse con el último billete para la promoción.

La primera cita entre indálicos y orelluts tendrá lugar el sábado 6 de junio (21.00 horas) en Castellón, mientras que la vuelta se decidirá en Almería el martes 9 (21.00 horas).

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Burgos CF y SD Eibar se quedan fuera del play off

Ninguno de los dos conjuntos dependía de si mismo para asegurar su vida en junio. Al Burgos no le valió ganar en El Plantío ante el Andorra (1-0). Mientras, el Eibar perdió su duelo a domicilio contra un peleón Castellón (2-1).