Largas colas en La Rosaleda para comprar las entradas del play off de ascenso Málaga CF - UD Las Palmas

Málaga ya se ha vestido del play off de ascenso a Primera División y lo primero que ha hecho ha sido agolparse en los alrededores de La Rosaleda para comprar una entrada del Málaga CF - UD Las Palmas. Aún queda para ese 10 de junio, a partir de las 21.00 horas, para vivir en Martiricos la vuelta de las semifinales por el ascenso a Primera, pero lo cierto es que las colas este lunes han sido muy largas.

Compra de entradas

El club de Martiricos ha optado en esta ocasión por hacer que los abonados tengan que comprar las entradas y tuvieron preferencia desde el domingo a las 21.30 horas, unos instantes después de celebrar la victoria en Zaragoza y la consecuente clasificación al play off. Sin embargo, además de las distintas opiniones surgidas a partir de no incluir el play off en el abono, los problemas han sido múltiples a la hora de descargar las localidades del 10 de junio, aunque se van arreglando poco a poco después de la locura vivida en la página web.

Los jugadores del Málaga CF celebran la victoria en Zaragoza. / EFE

Es una de las razones por las que una parte importante de la afición se agolpó este lunes en las taquillas. No obstante, la compra vía página web está completamente garantizada. Además, cada abonado tiene su sitio reservado hasta el viernes y hubo quien no lo veía libre. Por eso, el flujo de aficionados ha sido constante porque nadie quiere tener ni el más mínimo problema de cara a un partido que puede dejar al Málaga CF a dos encuentros de subir a Primera.

Hay que recordar que el horario de las taquillas es de lunes a viernes desde las 10.00 horas hasta las 18.30 horas, además del sábado desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas. También se abrirá ese 10 de junio hasta el momento del descanso, pero resulta completamente imposible que va a quedar una sola localidad a la venta en el día más importante de los últimos años.

Prioridad de los abonados

Los abonados podrán comprar su entrada de 10 a 25 euros, en función de la zona en la que se encuentren localizados. Además, tendrán prioridad absoluta sobre sus asientos hasta el viernes a las 07.00 horas. Una vez superado ese plazo, esas localidades quedan liberadas y quedan a disposición de otros abonados.

Estos son los precios de las entradas para el Málaga CF - UD Las Palmas. / Málaga CF

Será desde el viernes hasta el domingo a las 10.00 horas cuando los abonados puedan comprar localidades para familiares y amigos. Será a partir de la jornada dominical cuando la venta sea pública para todo el mundo. En ese caso, los socios contarán con un descuento del 10% para adquirir dos entradas, pudiendo comprar en total hasta cuatro localidades.

Lleno garantizado

La gran pregunta es: ¿llegará La Rosaleda con alguna disponibilidad hasta ese momento? Con 26.500 abonados que reserven su asiento y después adquieran alguno más para sus allegados, la respuesta es más que evidentemente. Aún más cuando el estadio de Martiricos ha vuelto a tener esta temporada la mejor cifra media de asistencia en LaLiga Hypermotion.