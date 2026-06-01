Ascenso
El Málaga CF abre el sorteo de entradas para el primer duelo del play off ante la UD Las Palmas a domicilio
Los socios blanquiazules podrán adquirir su localidad y la de un acompañante, también con la misma condición, para la cita del próximo 7 de junio (21.00 horas) de forma aleatoria tras rellenar un formulario que estará disponible hasta el martes 2 (23:59 horas)
Nadie quiere perderse la codiciada pelea por el ascenso. El Málaga CF, que certificó su billete al play off como cuarto tras la última jornada de la "Hypertensiones", viaja a Las Palmas para librar la ida de la primera eliminatoria por la plaza a LALIGA EA SPORTS en el Estadio Gran Canaria. El club de Martiricos abre desde este lunes hasta el martes 2 de junio a las 23:59 horas el formulario para conseguir, a través de un sorteo, entrada en la zona visitante en la cita del día 7 (21.00 horas).
Necesario rellenar un formulario para entrar en el sorteo
Cada ganador malaguista podrá adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar también su condición de socio, por 25 euros. Se accede al formulario para optar a una de las 344 localidades en el primer duelo de la batalla de promoción en la web oficial: AQUÍ.
Otra opción: página web de Las Palmas
Otra posibilidad es adquirirlas a través de la página web de Las Palmas. Será este martes cuando se pongan a la venta las entradas para el público general. Además del cupo reservado en la zona visitante, la afición blanquiazul puede contar con una localidad en el Estadio de Gran Canaria el día 2 de junio en la página web del rival (https://www.udlaspalmas.es/entradas). Los precios son de 24 euros para Naciente, 35 euros en Curva, 43 euros en Sur, 64 euros en Tribuna, 75 euros en Tribuna Especial y 135 euros en VIP.
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