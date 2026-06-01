Málaga CF: Del Celta Fortuna en el play off de Primera RFEF a soñar con el ascenso a Primera en dos años

Este lunes 1 de junio, Málaga volvió a despertar con la ilusión de volver a ver a su equipo en Primera División. Colas multitudinarias rodeaban La Rosaleda para hacerse con las entradas de la vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Primera frente a Las Palmas antes de que los entornos asaltaran: "¿Y el Málaga qué?". Pero la realidad que atraviesa el equipo es mucho más impresionante que eso. Hace justo dos años, este mismo día, el Málaga CF estaba compitiendo en la ida de las semifinales del play off de ascenso a Segunda División contra el Celta Fortuna.

Es el momento de esplendor que vive el malaguismo con un proyecto que evidencia de forma tan manifiesta los frutos. Hacía siete años que el equipo no disputaba unas eliminatorias por jugar el próximo curso en la máxima categoría del fútbol español. Son dos años naturales completamente fugaces, de la temporada de la historia en Tarragona, pasando por una campaña de regreso al fútbol profesional, a estar ahora entre los cuatro mejores de LaLiga Hypermotion 2025/26.

El Málaga CF inició en Balaídos el play off de ascenso a Segunda. / Marta G. Brea

1 de junio de 2024

El 1 de junio de 2024, la realidad era bien distinta para el Málaga CF a nivel competitivo. Volvía a Balaídos, aunque para enfrentarse al filial del Celta en la ida de la semifinal del play por el ascenso a Segunda. Ni siquiera el aire que se respiraba era inspirador, aún menos después del empate. Entonces liderado por Sergio Pellicer, el equipo sacó un 2-2 de aquel encuentro con goles de Roberto y Genaro; Pablo Durán y Alfon González sumaron por su parte para los gallegos.

Apenas quedan cuatro jugadores que coincidieron en los dos espacios temporales como titulares: Alfonso Herrero, Puga, Dani Lorenzo y Larrubia. Nelson Monte y Juande fueron los centrales ese día por delante de Einar Galilea. Izan Merino, por ejemplo, se quedó sin minutos por detrás de los titulares Genaro y Manu Molina, incluso Juanpe y Luca Sangalli jugaron por delante del malagueño. Murillo, ahora indiscutible para entender este Málaga CF, no estaba en ese momento ni cerca de saltar al césped.

1 de junio de 2026

Dos años han pasado de aquello y el objetivo está lejos de ser, como entonces, salir de los infiernos del fútbol no profesional. La vida es otra radicalmente porque este 1 de junio solo hay una idea: el Málaga CF va a jugar el play off de ascenso a Primera División. Se trata de estar dos categorías por encima que en 2024. Ahora, con jugadores como Chupe, Rafa Rodríguez, Recio o Rafita que entonces estaban compitiendo en Tercera Federación o habiendo invertido en Niño, el primer fichaje en el que se paga dinero desde hacía siete temporadas.

¿Cómo se ha despertado Málaga el 1 de junio de 2026? Con colas multitudinarias en La Rosaleda para comprar las entradas del próximo día 10 contra Las Palmas, planeando un viaje dificilísimo a las islas para estar con el equipo y soñando que por qué no va a ser posible este año con Funes, que dirigía en 2024 al filial en Tercera RFEF, y 'los bichos'.

Por el momento, queda disfrutar de los pasos hacia delante que ha ido dando el Málaga CF en los dos últimos años. El 1 de junio de 2024 estaba disputando el play off de ascenso desde Primera Federación y ahora tiene a cuatro encuentros ser equipo de LaLiga EA Sports. Las dos eliminatorias empiezan de la misma forma, con el factor cancha de la semifinal en favor de los blanquiazules. Aunque sin sufrir tanto, toda la ciudad sueña con ver triunfar a La Rosaleda de la misma forma que entonces.