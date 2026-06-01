Las Palmas pone a la venta este martes las entradas generales para el play off contra el Málaga CF

Lunes de muchas e importantes noticias en el Málaga CF. Si las colas alrededor de La Rosaleda han sido protagonistas de cara a la semifinal del play off de ascenso, la UD Las Palmas también ha movido ficha. El club canario ha dado a conocer que pondrá este martes las entradas a la venta para el partido de ida de la primera eliminatoria rumbo a Primera División del próximo 7 de junio en tierras canarias.

Será el primer capítulo de una eliminatoria clave para el conjunto blanquiazul, que arrancará su camino hacia el ascenso lejos de La Rosaleda, aunque con el factor cancha a favor. Eso sí, mientras que los abonados de Martiricos han tenido que pagar entre 10 y 25 euros para comprar una entrada en La Rosaleda, la UD Las Palmas ha establecido que sus abonados deberán hacer un pago de 1 euros, según han informado obligado por el trámite de reserva informático. Tendrán que activar obligatoriamente su carné desde las 10.00 horas de este martes y tendrán de plazo hasta el jueves a las 23.59 horas.

Entradas para el malaguismo

No obstante, también será este martes cuando se pongan a la venta las entradas para el público general. Además del cupo reservado en la zona visitante, la afición blanquiazul puede contar con una localidad en el Estadio de Gran Canaria mañana en la página web del rival (https://www.udlaspalmas.es/entradas). Los precios son de 24 euros para Naciente, 35 euros en Curva, 43 euros en Sur, 64 euros en Tribuna, 75 euros en Tribuna Especial y 135 euros en VIP.

En caso de que las entradas vuelen en este primer momento, los aficionados del Málaga CF tendrán una segunda oportunidad de conseguir una plaza este domingo para ver el inicio de la semifinal del play off. Será el viernes, a partir de las 10.00 horas, una vez la UD Las Palmas ponga a disposición del público general todos aquellos asientos que no hayan sido ocupados por los abonados en el plazo dispuesto para la reserva.

Estos son los precios de las entradas para el Málaga CF - UD Las Palmas. / Málaga CF

Complejidad de ir a Las Palmas

Eso sí, es una auténtica odisea viajar a las islas este fin de semana. El precio de los vuelos se ha encarecido de forma notable en las últimas horas, a la vez que sale mucho más barato llegar el sábado a Gran Canaria y que la disponibilidad de hacer escala en Madrid es mayor que la opción directa, lo que obliga a cualquier usuario a pasar dos noches en la isla -sábado y domingo-. No es demasiado amplia la oferta como hubiera ofrecido cualquier ciudad peninsular, aunque la oportunidad y el momento hace que merezca la pena.

Lo que está claro es que no estará solo el Málaga CF en el inicio de las eliminatorias rumbo a Primera División. Son muchos malaguistas los que viajarán este fin de semana. El domingo, a partir de las 21.00 horas, turno de la ida. La vuelta se disputará el miércoles, en el mismo horario, y ahí será cuando La Rosaleda tome la palabra de forma definitiva para buscar la gran final frente al Almería o el Castellón.