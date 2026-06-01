Así será el play off de ascenso a Primera División: formato, fechas y horarios

El Málaga CF ya tiene confirmado un sueño que empezó siendo impensable y que ha acabado siendo una realidad. Los 'bichos' de Funes consiguieron este domingo ante el Zaragoza la clasificación al play off de ascenso a Primera División. Esperan el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña como los otros dos ascendidos desde LaLiga Hypermotion, pero antes hay que atravesar una larga travesía con el 20 de junio como fecha final.

El club de Martiricos ya sabe lo que es estar en esta fase de la competición. Lo hizo en la temporada 2018/19, justo el año después de bajar de la máxima categoría, pero las sensaciones ahora son distintas, incluso llegando aquel Málaga CF de Víctor Sánchez del Amo como tercer clasificado. El ambiente que se respira ahora es otra cosa y la confianza es absoluta en los niños de La Academia.

Formato

¿Cómo funciona el play off de ascenso a Primera División? UD Almería, Málaga CF, Las Palmas y Castellón han sido los cuatro clasificados para disputar las eliminatorias de semifinales y la posterior final. Ambas se disputarán en formato de ida y vuelta. Los dos ganadores pasarán a la última fase.

¿Qué ocurre si una eliminatoria queda empate al final del tiempo reglamentario? La prórroga se mantiene como es habitual. Sin embargo, no habrá tanda de penaltis como ya pasó en el play off de ascenso que disputaron los de Martiricos desde Primera RFEF. Si algún cruce llega al minuto 120 con el resultado global de la eliminatoria igualado, ganará aquel equipo que haya quedado mejor colocado en la clasificación.

Por eso la tercera plaza tenía una importante ventaja. El tercer y el cuarto clasificado juegan las semifinales con factor cancha. Es decir, el partido de vuelta se jugará en sus respectivos estadios. En el caso de la final, también se jugará el encuentro de vuelta con el club que haya quedado más arriba en la tabla como local.

Fechas y horarios

El play off de ascenso comenzará el fin de semana del 6 y 7 de junio, a las 21.00 horas, con los partidos de ida de la primera eliminatoria: el 6º -Castellón- contra el 3º -Almería- el sábado y el 5º -Las Palmas- contra el 4º -Málaga CF- el domingo, respectivamente. El desenlace de la primera eliminatoria se conocerá a mitad de semana. El martes 9 se enfrentarán el 3º contra el 6º y el miércoles 10 de junio el 4º contra el 5º, ambos a las 21.00 horas.

Los dos equipos vencedores de cada cruce se verán las caras en la segunda y definitiva eliminatoria, de la que saldrá el equipo ascendido a LaLiga EA Sports. El partido de ida de esta final por el ascenso se disputará el domingo 14 de junio, a las 21.00 horas, y el definitivo encuentro de vuelta tendrá lugar el sábado 20 de junio, también a la misma hora.

Los horarios del play off de ascenso a Primera Divisón. / LaLiga

Un sueño hasta el 20 de junio

Así que todo está listo para empezar a vivir. Le quedan dos partidos al Málaga CF, como mínimo, para seguir soñando. Las dos primeras oportunidades para que este grupo escriba el nombre de cada uno de sus futbolistas en la historia eterna del club de Martiricos.