Rafita se ejercita en el gimnasio con molestias en el tobillo derecho

Después de ganar en Zaragoza, conseguir la clasificación al play off de ascenso a Primera División y llegar al aeropuerto aupado por varios centenares de aficionados, el Málaga CF regresó este lunes al trabajo. No eran las caras de un día más, sino las que saben que están a cuatro partidos de escribir su nombre en la historia del club de Martiricos, a cuatro partidos de la gloria.

Rafita en el gimnasio

Rafita fue el protagonista de la jornada matinal después de trabajar en el gimnasio al margen de sus compañeros. El lateral derecho se fue del encuentro en el Ibercaja Estadio con molestias en su tobillo. No parece que sea nada especialmente grave por lo que puede seguir los pasos de Murillo. Las pruebas médicas serán las que descarten los problemas, pero los jugadores lo tienen claro: ha llegado el momento de forzar.

El resto de los titulares tuvieron una sesión de entrenamiento mucho más tranquila de lo normal, centrados en las tareas de recuperación física. El grueso del equipo entrenó con normalidad a las órdenes de Funes, pensando en todo lo que está por venir en los próximos con Las Palmas como rival. Tampoco hubo novedades en lo que se refiere a la enfermería con Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). El extremo vasco es el único que puede llegar en este play off.

Jornada de descanso

Este martes habrá descanso para el grupo y será el miércoles, a partir de las 10.30 horas, cuando el Málaga CF inicie al 100% una de las semanas más importantes de la temporada. El domingo, ya sí, espera la ida de las semifinales por el ascenso a Primera División. Una utopía el mes de noviembre y un sueño hecho realidad con el mes de junio por delante: cuatro partidos, cuatro finales.