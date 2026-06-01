Espectacular recibimiento en el aeropuerto al Málaga CF, tras sellar el play off de ascenso

La afición dell Málaga CF dejó imágenes impresionantes poblando las gradas del Ibercaja Estadio en Zaragoza. En la vuelta del equipo a la Costa del Sol, justo a medianoche, alrededor de 400 personas se dieron cita en el aeropuerto para recibir al club de Martiricos después de sellar con una victoria el play off de ascenso a Primera División. Siete años después, se dice pronto.

Había mucha afición desplazada hasta la ciudad maña, aunque no fue poca la que se plantó en el aeropuerto para recibir a los grandes héroes del día, de la semana y del año. No fue una llamada excesivamente pública, no había una gran convocatoria, pero sí que fueron muchos aficionados para reconocer el trabajo de un grupo que ha vuelto a colocar al Málaga CF en la lucha por volver a lo más alto.

A cuatro partidos de Primera

Al ritmo de las bufandas, de los cánticos que han inundado cada semana La Rosaleda y con la complicidad de los jugadores, la fiesta fue absoluta en el reencuentro. Como antesala a lo que puede ocurrir estos días, especialmente después de ese primer viaje desde Las Palmas de Gran Canaria, se avecina alguna que otra visita al aeropuerto. Eso sí, hay que recordar que el partido decisivo en la semifinal del play off se jugará en Martiricos.

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Lo que nadie puede negar es que Málaga se prepara para algunos de sus mejores días. En juego está volver a Primera División con los 'bichos' de La Academia. Hace dos años, los blanquiazules se batían en unas eliminatorias para ascender a LaLiga Hypermotion y el objetivo ahora es regresar a esa categoría que nunca se debió perder.