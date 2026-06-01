Aeropuerto
Espectacular recibimiento en el aeropuerto al Málaga CF, tras sellar el play off de ascenso
Cientos de malaguistas se desplazaron al aeropuerto para celebrar con el equipo el pase a las eliminatorias que pueden valer la vuelta a Primera División
La afición dell Málaga CF dejó imágenes impresionantes poblando las gradas del Ibercaja Estadio en Zaragoza. En la vuelta del equipo a la Costa del Sol, justo a medianoche, alrededor de 400 personas se dieron cita en el aeropuerto para recibir al club de Martiricos después de sellar con una victoria el play off de ascenso a Primera División. Siete años después, se dice pronto.
Había mucha afición desplazada hasta la ciudad maña, aunque no fue poca la que se plantó en el aeropuerto para recibir a los grandes héroes del día, de la semana y del año. No fue una llamada excesivamente pública, no había una gran convocatoria, pero sí que fueron muchos aficionados para reconocer el trabajo de un grupo que ha vuelto a colocar al Málaga CF en la lucha por volver a lo más alto.
A cuatro partidos de Primera
Al ritmo de las bufandas, de los cánticos que han inundado cada semana La Rosaleda y con la complicidad de los jugadores, la fiesta fue absoluta en el reencuentro. Como antesala a lo que puede ocurrir estos días, especialmente después de ese primer viaje desde Las Palmas de Gran Canaria, se avecina alguna que otra visita al aeropuerto. Eso sí, hay que recordar que el partido decisivo en la semifinal del play off se jugará en Martiricos.
Lo que nadie puede negar es que Málaga se prepara para algunos de sus mejores días. En juego está volver a Primera División con los 'bichos' de La Academia. Hace dos años, los blanquiazules se batían en unas eliminatorias para ascender a LaLiga Hypermotion y el objetivo ahora es regresar a esa categoría que nunca se debió perder.
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Si hay un equipo contra el que no quiere nadie jugar ahora es el Málaga CF
- Ibon Navarro, tras la eliminación del Unicaja: 'No es aquí donde tengo que cerrar la temporada, sino en mi casa de ahora
- Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Málaga CF de la última jornada regular
- La pequeña cala de Málaga escondida entre rocas y acantilados: perfecta para bucear y ver sus corales y fondo marino
- Málaga instala 22 nuevos radares en sus calles: así funcionan y por qué no multan
- El Unicaja jugará la próxima BCL 2026/2027
- La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
- Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos