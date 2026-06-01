La Rosaleda revalida su título de Segunda División con la mejor asistencia desde la Champions

La Rosaleda ha vuelto a coronarse como el estadio con mejor promedio de espectadores en LaLiga Hypermotion 2025/26. Y no, no es solo cosa de la gran temporada que ha protagonizado el Málaga CF con la consecuente clasificación al play off de ascenso a Primera División. Es un 'título' que ya consiguió el pasado curso el estadio de Martiricos y que ahora ha vuelto a tener mejorando sus números.

Líderes en Segunda

Son 25.361 personas las que han acudido este curso de media a La Rosaleda. Solo dos partidos han bajado de los 20.000: el día de Mirandés en el que se estrenaba Funes como entrenador del primer equipo (19.737) y la cita de Almería (18.509) que estuvo pasada por bastante agua a final de diciembre. La mejor cifra de la temporada la marcó el partido con el Racing de Santander y el recibimiento previo, aunque lo que se espera en el play off ante Las Palmas...

El Málaga - Racing fue el de mayor asistencia en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Lo cierto es que ha sido un liderato competido hasta el último día. Riazor y el Deportivo de La Coruña han acabado con una asistencia media de 24.251 aficionados por encuentro. De hecho, 29.795 personas acudieron este domingo al estadio coruñés en la gran fiesta de despedida a Segunda División. Le siguen por detrás El Sardinero (21.099) y El Molinón (20.146). El Estadio de Gran Canaria, al que los blanquiazules visitan este domingo, es quinto con 18.524.

Una Rosaleda de Primera

La cifra de La Rosaleda es aún más impresionante si se pone en el contexto de LaLiga EA Sports. Sería el undécimo estadio con mejor asistencia media en la máxima categoría con solo 10 por delante: Real Madrid (71.595), Atlético de Madrid (60.855), Betis (57.427), Athletic Club (47.617), Barcelona (45.099, ha estado jugando gran parte del curso fuera del Camp Nou), Valencia (44.699), Sevilla (35.688), Real Sociedad (30.698), Espanyol (28.646) y Elche (26.434).

Y hay más, se trata de los mejores números del Málaga CF en una temporada en Liga desde la 2012/13, cuando compitió en la Champions. Aquella campaña registró 25.431, rozando los 25.361 de ahora, con el tope de los 27.101 del curso anterior en el que los de Manuel Pellegrini lograron la clasificación para jugar la fase previa continental. Por lo que, lo que ha hecho la afición malaguista ahora es simplemente impresionante.

Semifinal del play off

Por suerte, le queda un capítulo más... de momento. Los de Funes recibirán a la UD Las Palmas el próximo miércoles 10 de junio en la vuelta de las semifinales del play off. Es un día marcado en la historia porque La Rosaleda puede valer una eliminatoria final. Hacía siete años que el Málaga CF no se veía en esta situación y ahora tiene cuatro oportunidades para emprender el camino de vuelta a Primera División.