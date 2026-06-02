El Málaga CF 2025/2026, en datos

El Málaga CF terminó el pasado domingo en Zaragoza una fase regular liguera histórica. El equipo blanquiazul ha sumado en 42 jornadas un total de 73 puntos. En total han sido 21 victorias, 11 empates y 10 derrotas, con 75 goles a favor y 52 en contra. Números globales de un equipo que intentará subir a la élite, como ya han hecho de manera directa el Racing Club de Santander y el Deportivo.

Play off

Los de Juanfran Funes se medirán a la UD Las Palmas en una de las dos semifinales del play off de ascenso a Primera, mientras UD Almería y CD Castellón jugarán la otra semifinal. El vencedor de sendas eliminatorias, y de la final posterior, ascenderá a la máxima categoría el próximo 20 de junio.

Gracias a las estadísticas suministradas por LaLiga, repasamos los datos y apartados más destacados en la competición liguera del Málaga CF 25/26:

Goles

Chupe es el nombre propio de la temporada. 24 goles, a uno solo del mejor artillero del campeonato, Sergio Arribas de la UD Almería (25), y segunda posición del ‘Pichichi’. El ariete canterano cordobés ha estado cerca del 50% en porcentaje de acierto de cara a puerta, siendo el que más ha rematado del Málaga (51 disparos).

Chupe se besa el escudo tras marcar un gol. / JAVIER BELVER (EFE)

Números históricos para Chupe en clave MCF en Segunda División, solamente superados por Catanha en la campaña 98/99 con 26 tantos ligueros. También alcanzaron el doble dígito de goles Adrián Niño (11 goles) y David Larrubia (10 goles).

Minutos y paradas

Una temporada más, la regularidad de Alfonso Herrero en la portería ha marcado la diferencia. El cancerbero toledano ha sido el único malaguista que ha disputado todos los partidos (42) y todos los minutos (3.780) del campeonato. Líder en LaLiga Hypermotion junto con los también porteros Cantero, Magunagoitia, Andrés Fernández y el exmalaguista Juan Soriano.

Alfonso Herrero, en el partido de Riazor. / LaLiga

Alfonso, a su vez, ha sido el segundo arquero con más intervenciones exitosas en la competición, con un total de 138 paradas, con Andrés Fernández de la UD Almería liderando esta estadística con 154.

Pases e intercepciones

Diego Murillo ha sido el jugador del Málaga con más pases de éxito realizados (2.140). Por detrás, Alfonso Herrero (1.494), Izan Merino (1.378), Dani Lorenzo (1.358) y Montero (1.338) completan el ‘Top 5’. El central diestro canterano también ha liderado la estadística de intercepciones, con un total de 48. Cerca de él, otro defensa, Carlos Puga con 43.

Asistencias

Joaquín Muñoz es otro de los nombres relevantes por su caudal ofensivo. Además de anotar 5 goles, el extremo ha generado 6 asistencias que acabaron en tanto. El ‘pichichi’ Chupe dio 5 pases de gol y comparten el tercer escalón del podio Rafa Rodríguez y Dotor, ambos con 4.

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Joaquín Muñoz tira a puerta en un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

Regates

Simplemente, el mejor. David Larrubia ha completado 110 regates con éxito en sus 39 partidos jugados en LaLiga Hypermotion. Nadie hizo más regates en toda la categoría que Larrubia, líder total por delante del cordobesista Carracedo (94) y el deportivista Yeremay (90). Dani Lorenzo (55), Carlos Puga (44), Joaquín (39) y Lobete (23), los más regateadores del equipo tras el ‘10’ nacido en la barriada de La Luz.