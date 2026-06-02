Estadísticas
El Málaga CF 2025/2026, en datos
La fase regular de LaLiga Hypermotion ha finalizado con el Málaga CF en la cuarta plaza de la tabla, por lo que jugará contra la UD Las Palmas la primera eliminatoria del play off por el ascenso a Primera División
El Málaga CF terminó el pasado domingo en Zaragoza una fase regular liguera histórica. El equipo blanquiazul ha sumado en 42 jornadas un total de 73 puntos. En total han sido 21 victorias, 11 empates y 10 derrotas, con 75 goles a favor y 52 en contra. Números globales de un equipo que intentará subir a la élite, como ya han hecho de manera directa el Racing Club de Santander y el Deportivo.
Play off
Los de Juanfran Funes se medirán a la UD Las Palmas en una de las dos semifinales del play off de ascenso a Primera, mientras UD Almería y CD Castellón jugarán la otra semifinal. El vencedor de sendas eliminatorias, y de la final posterior, ascenderá a la máxima categoría el próximo 20 de junio.
Gracias a las estadísticas suministradas por LaLiga, repasamos los datos y apartados más destacados en la competición liguera del Málaga CF 25/26:
Goles
Chupe es el nombre propio de la temporada. 24 goles, a uno solo del mejor artillero del campeonato, Sergio Arribas de la UD Almería (25), y segunda posición del ‘Pichichi’. El ariete canterano cordobés ha estado cerca del 50% en porcentaje de acierto de cara a puerta, siendo el que más ha rematado del Málaga (51 disparos).
Números históricos para Chupe en clave MCF en Segunda División, solamente superados por Catanha en la campaña 98/99 con 26 tantos ligueros. También alcanzaron el doble dígito de goles Adrián Niño (11 goles) y David Larrubia (10 goles).
Minutos y paradas
Una temporada más, la regularidad de Alfonso Herrero en la portería ha marcado la diferencia. El cancerbero toledano ha sido el único malaguista que ha disputado todos los partidos (42) y todos los minutos (3.780) del campeonato. Líder en LaLiga Hypermotion junto con los también porteros Cantero, Magunagoitia, Andrés Fernández y el exmalaguista Juan Soriano.
Alfonso, a su vez, ha sido el segundo arquero con más intervenciones exitosas en la competición, con un total de 138 paradas, con Andrés Fernández de la UD Almería liderando esta estadística con 154.
Pases e intercepciones
Diego Murillo ha sido el jugador del Málaga con más pases de éxito realizados (2.140). Por detrás, Alfonso Herrero (1.494), Izan Merino (1.378), Dani Lorenzo (1.358) y Montero (1.338) completan el ‘Top 5’. El central diestro canterano también ha liderado la estadística de intercepciones, con un total de 48. Cerca de él, otro defensa, Carlos Puga con 43.
Asistencias
Joaquín Muñoz es otro de los nombres relevantes por su caudal ofensivo. Además de anotar 5 goles, el extremo ha generado 6 asistencias que acabaron en tanto. El ‘pichichi’ Chupe dio 5 pases de gol y comparten el tercer escalón del podio Rafa Rodríguez y Dotor, ambos con 4.
Regates
Simplemente, el mejor. David Larrubia ha completado 110 regates con éxito en sus 39 partidos jugados en LaLiga Hypermotion. Nadie hizo más regates en toda la categoría que Larrubia, líder total por delante del cordobesista Carracedo (94) y el deportivista Yeremay (90). Dani Lorenzo (55), Carlos Puga (44), Joaquín (39) y Lobete (23), los más regateadores del equipo tras el ‘10’ nacido en la barriada de La Luz.
- Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
- Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
- Así será el play off de ascenso a Primera División: formato, fechas y horarios
- El supermercado Costco ya tiene fecha de apertura en el Málaga Nostum: marzo de 2027
- El bar de Málaga a pie de playa que tiene tapas enormes por tres euros y cerveza a uno: 'Buen tapeo con vistas al mar
- El Málaga CF pone a la venta las entradas para la primera eliminatoria del play off en La Rosaleda contra la UD Las Palmas
- Panaderos, maestras y agricultores: Estas son las seis esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre
- Un jubilado malagueño de 71 años logra 34.000 firmas en Change.org contra el recorte de su pensión: 'Es tremendamente injusto