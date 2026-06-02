Esto es lo que pasa si Málaga CF y UD Las Palmas empatan en el play off de ascenso a Primera División: Factor campo y prórroga sin penaltis

El Málaga CF acabó este domingo en Zaragoza las 42 jornadas de la Fase Regular de LaLiga Hypermotion 2025/2026. Los de Juanfran Funes ganaron 0-2 al equipo maño y se aseguraron la cuarta plaza liguera, lo que supone que en la eliminatoria de semifinales por el ascenso que arranca el próximo domingo, los blanquiazules tendrán ventaja de campo respecto a su rival, la UD Las Palmas, que acabó quinto en la tabla, justo por detrás de los de Martiricos.

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¿Cómo funciona el play off de ascenso a Primera División? UD Almería (3º), Málaga CF (4º), Las Palmas (5º) y Castellón (6º) han sido los cuatro clasificados para disputar las eliminatorias de semifinales y la posterior final. Ambas se disputarán en formato de ida y vuelta. Los dos ganadores pasarán a la última fase. Un duelo, también a ida y vuelta, que coronará al tercer equipo que coge el ascensor hacia la elite del fútbol español, junto al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña, los otros dos equipos ya ascendidos a Primera.

El Racing quedó campeón de Segunda División. / LaLiga

¿Qué gran ventaja tiene el factor campo a favor?

Además de la posibilidad de jugar el segundo partido de la eliminatoria contra la UD Las Palmas en La Rosaleda, con el calor de los aficionados, la gran ventaja que tendrá el Málaga CF el miércoles 10 de junio, fecha del segundo partido del cruce contra los amarillos, llegará en caso de que el marcador esté empatado al final de la prórroga.

¿Qué ocurre si una eliminatoria queda empatada al final del tiempo extra, tras 120 minutos de juego? La respuesta es que no habrá tanda de penaltis. Si el cruce llega con el resultado global de la eliminatoria igualada, ganará aquel equipo que haya quedado mejor colocado en la clasificación, sin necesidad de acudir a los lanzamientos desde el punto fatídico para elegir al ganador. En el caso del cruce entre Málaga CF y Las Palmas, los de Juanfran Funes serían el equipo clasificado para la gran final si hay empate al término de la prórroga del segundo partido.