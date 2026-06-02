Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Las Palmas esta temporada 2025-2026

Málaga CF y UD Las Palmas jugarán a partir del próximo domingo 7 de junio un cruce a ida y vuelta por un puesto en la gran final del play off de ascenso a Primera División. Blanquiazules y canarios han demostrado a lo largo de la Fase Regular de LaLiga Hypermotion estar en disposición de dar el salto a la elite del fútbol español, aunque solo habrá plaza para uno de los dos en la siguiente y definitiva eliminatoria por el ascenso.

Doble victoria blanquiazul

Lo que pasó entre ambos equipos esta Liga en un partido en el ya lejano mes de agosto, o incluso lo que ocurrió hace dos meses, no vale para nada a la hora de afrontar esta eliminatoria. Son solo números que, eso sí, son muy favorables al Málaga CF, que ganó 0-1 en el Estadio de Gran Canaria en la primera vuelta y repitió victoria en La Rosaleda, 2-0, en este esprint final de la Fase Regular.

UD Las Palmas 0-1 Málaga CF

El Málaga CF logró una victoria de mucho mérito en su visita a la UD Las Palmas, imponiéndose por 0-1 en el partido disputado el domingo 31 de agosto de 2025. Fue la primera victoria fuera de Martiricos del presente curso 2025/2026. El conjunto blanquiazul firmó un encuentro muy serio, competitivo y solidario para llevarse tres puntos de enorme valor de Gran Canaria.

Imagen del partido UDLP MC de la primera vuelta. / LFP

El choque quedó decidido con un gran gol de Rafa Rodríguez al filo del descanso, un disparo desde fuera del área que sorprendió al portero de la Unión Deportiva y dio ventaja a los malaguistas.

Tras el paso por vestuarios, Las Palmas intentó reaccionar y acumuló más posesión y presencia en campo contrario, pero el Málaga resistió con orden, sacrificio defensivo y una actuación muy segura de Alfonso Herrero bajo palos. El equipo de por aquel entonces Sergio Pellicer supo sufrir en los momentos de mayor empuje amarillo y defendió su renta hasta el pitido final. Un triunfo de prestigio para reforzar la confianza del Málaga en el arranque de la temporada 2025/2026.

Málaga CF 2-0 UD Las Palmas

El Málaga CF repitió victoria en la segunda vuelta. En plena carrera hacia el play off, los blanquiazules lograron un triunfo de mucho peso ante la UD Las Palmas en La Rosaleda (2-0). Era un duelo directo por la zona alta de LaLiga Hypermotion y los de Martiricos dieron la cara de principio a fin.

El equipo blanquiazul supo sufrir durante una primera parte igualada, en la que el conjunto canario tuvo fases de control y obligó a los de Juanfran Funes a mantenerse firmes atrás. Tras el descanso, el Málaga dio un paso adelante y encontró el premio en una acción a balón parado culminada por Diego Murillo, que abrió el camino del triunfo.

El Málaga CF ganó 2 0 en La Rosaleda. / LFP

El gol liberó a los malaguistas, que crecieron con el apoyo de una Rosaleda entregada. Poco después, Joaquín Muñoz sentenció con el 2-0 y desató la euforia en la grada. Las Palmas intentó reaccionar, pero el Málaga CF ya con Juanfran Funes gestionó la ventaja con oficio, orden defensivo y mucha personalidad. Fue un triunfo autoritario, de esos que refuerzan la candidatura blanquiazul en la pelea por el ascenso y que devolvió al equipo sensaciones muy positivas.

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Fechas y horarios del play off

El play off de ascenso entre el Málaga CF y la UD Las Palmas comenzará el domingo 7 de junio, a las 21.00 horas, con el partido de ida, que se jugará en el Estadio de Gran Canaria. El desenlace de esta eliminatoria se conocerá el miércoles 10 de junio, a partir de las 21.00 horas, en este caso en La Roaleda.