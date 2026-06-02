Del recuerdo de 2019 al reto de 2026: el Málaga CF se enfrenta a su segundo play off de ascenso a Primera División

La ilusión se nota por las calles de la Costa del Sol, basta con observar el número de camisetas del equipo de la ciudad que desfilan en este inicio del verano. La afición blanquiazul quiere aferrarse al sueño para despertar en LaLiga EA SPORTS. No será fácil, pero mientras el Málaga CF tenga opciones se elige creer. Y mucho.

El Málaga CF celebró en el vestuario de Zaragoza el pase al play off de ascenso a Primera. / Málaga CF

Siete temporadas sin estar en Primera División

Siete temporadas sin estar en la máxima categoría española. Bajando al infierno de Primera RFEF el 20 de mayo de 2023 y, con ello, abandonando el fútbol profesional después de 25 años. Resucitando el 22 de junio de 2024 en una eliminatoria de infarto que se decidió en Tarragona en un ya inolvidable minuto 124. Para, ahora, volver a enfrentarse cara a cara con la segunda oportunidad de ascender de la categoría de plata. ¿Qué ocurrió en la ocasión de 2019?

¿Qué le pasó al Málaga CF en el play off de 2019?

Desde que el Málaga CF se despidió de Primera División en el curso 2017/18, solo optó a regresar a la misma la campaña siguiente. Además de, evidentemente, en la presente temporada. Hay que remontarse al junio de 2019, cuando el conjunto blanquiazul cayó, precisamente, ante uno de los ya ascendidos de forma directa: el Deportivo de La Coruña.

El equipo de Martiricos picó billete para aquel play off en tercera posición al final de la fase regular -esta temporada llega como cuarto en la tabla- en plena racha de cinco victorias, seguido de los protagonistas del otro cruce: Albacete y un Mallorca que acabó subiendo -junto al CA Osasuna y Granada CF- tras dar la vuelta en la final a un 2-0 en Riazor con un 3-0 en Son Moix. El Dépor cerraba a los afortunados con su sexto puesto.

Al igual que este año, el factor cancha inicial era para el Málaga CF, que viajó el 12 de junio a A Coruña, donde recibió un duro revés en Riazor (4-2). El club blanquiazul también cambió de técnico durante la campaña, con Víctor Sánchez del Amo relevando a Juan Ramón López Muñíz en abril.

Víctor Sánchez del Amo dirigió al Málaga CF entre abril de 2019 y enero de 2020. / L.O

Hasta en dos ocasiones fueron por delante los del entonces técnico madrileño gracias a los goles de Luis Hernández y Javier Ontiveros. Ambos tantos fueron remontados por un Dépor que anuló la primera ventaja a los tres minutos con un penalti de Carlos Fernández y que aprovechó la segunda mitad para meter tres dianas -doblete de Carlos Fernández, Pedro Sánchez y una mano blanda de Munir frente a un remate de Borja Valle- que dieron el primer golpe a favor de los gallegos.

La vuelta en La Rosaleda fue el 15 de junio. Ontiveros no cesó en intentos pero, finalmente, el conjunto herculino asaltó Málaga con un 0-1 firmado en el 82' por Bergantiños con un disparo sin aparente peligro que volvió a tener como protagonista un fallo de Munir.

El Málaga CF perdió en los dos duelos ante el Dépor de las semifinales del play off de 2019. / LaLiga

Reflejo del equipo blanquiazul en 2007/08

Ahora, el Málaga CF se mira en su reflejo de la campaña 2007/08. Curso en el que, después de dos temporadas en la división de plata, el 15 de junio de 2008, en la última jornada, el equipo logró el ascenso a la Liga BBVA. El 2-1 al Club Deportivo Tenerife con un doblete de Antonio Hidalgo confirmaba su segundo puesto. Entonces no existían los play off y los tres primeros subían de forma directa.

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El camino es más largo y para nada más sencillo que en aquella época. Sin embargo, estos "bichos" no han dejado de demostrar. Han pasado siete años desde la última oportunidad. ¿Será a la segunda la vencida?