Sergio Pellicer envía un mensaje de apoyo al Málaga CF de cara al play off

Pase lo que pase a partir de este domingo, es innegable el valor de llegar hasta el play off en una competición tan disputada como la "Hypertensiones". Pensar en este panorama hace seis meses era inconcebible. El conjunto malagueño tuvo que afrontar un cambio en la dirección de banquillo tras la jornada 14 con el equipo empatado a puntos con el descenso que, por suerte, ha sabido reconducir magistralmente Juanfran Funes.

Antes, Sergio Pellicer fue cesado del cargo porque el proyecto pareció agotarse en ese momento. Pero nadie olvida a un técnico que ha sido clave, entre otras cosas, en la apuesta por la cantera blanquiazul, que lidera a día de hoy toda la ilusión malaguista. Es mutuo el cariño y el exentrenador quiso mandar este martes un mensaje de apoyo al Málaga CF a través de su cuenta de Instagram.

Mensaje de apoyo al Málaga CF

La primera interacción pública que ha tenido el castellonense desde su marcha tuvo lugar este martes con una foto del grupo celebrando en el vestuario y el siguiente mensaje: "Enhorabuena de corazón al gran trabajo de los chicos y al Staff técnico. Lo mejor está por llegar". Todo seguido de un emoticono de un corazón azul.

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Sergio Pellicer apoyó al Málaga CF en su Instagram. / @sergiopellicergarcia

Declaraciones de Pellicer en su despedida

También en las redes sociales están recuperándose las declaraciones del técnico de Nules el día de su despedida, destacadas como premonitorias del camino que ha tomado el conjunto de Martiricos: «El domingo ya empieza otra vez esto. Hay que apoyar al nuevo entrenador. Apoyar, como lo está haciendo la afición al equipo. En La Rosaleda tenemos que sentirnos invencibles a pesar de la derrota de Cádiz. Unión. Porque vamos a estar muchísimo más cerca, no tiene nada que ver con la última vez que yo volví. El compromiso es totalmente diferente, el club no tiene nada que ver, la gente… Hay muchísimas cosas, con muchísima pasión, muchísima energía, muchísima hambre… Hay algo dentro que los jugadores lo tienen, y el club lo tiene, y la gente lo tiene, que es diferente, y va a ir para arriba. Tengo total convencimiento de que lo mejor está por llegar, y ellos lo saben. Les dije que va a haber sorpresas, y hay que estar preparado para hacer las cosas bien», afirmó Pellicer.