Declarada de alto riesgo la eliminatoria de play off por el ascenso a Primera entre Málaga CF y Las Palmas

Otra vez malas noticias a las puertas de un gran desplazamiento de la afición del Málaga CF. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo la eliminatoria al completo de semifinales de play off entre los blanquiazules y la UD Las Palmas. Es decir, tanto el partido del Estadio de Gran Canaria como el de La Rosaleda.

"Es por ello que la entidad informa que los aficionados visitantes únicamente podrán ocupar la zona habilitada para tal fin y cuya venta de entradas se ha gestionado directamente por el Málaga CF. Aquellas personas identificadas como seguidores del club rival en sectores destinados a la afición local, podrán ser objeto de las medidas previstas en la Ley 19/2007, incluida la expulsión del recinto deportivo, al no ser posible su reubicación", informa el club insular en sus redes sociales.

Alto riesgo

No es la primera vez que le ocurre esto al Málaga CF, pero sí con una cosa tan importante en juego como es un play off de ascenso a Primera División. Partidos contra el Cádiz, el Almería, el Deportivo o el Zaragoza habían sido previamente declarados de alto riesgo. En algunos de ellos, como los de Andalucía o el último en el Ibercaja Estadio, la afición blanquiazul dejó imágenes inolvidables por toda la grada, pero ahora parece complicarse.

El caso es que son muchísimas las personas que se han comprado una entrada, a través de la página web de la UD Las Palmas, para estar el domingo en Gran Canaria. Esas entradas han ido al margen de las 344 de las que dispone el club de Martiricos y que ha sorteado para la zona visitante. Es evidente que muchísimos aficionados no van a poder ser reubicados exclusivamente en ese sector. ¿Les van a obligar a quitarse la camiseta del Málaga CF? ¿Los van a expulsar del encuentro?

La afición del Málaga CF fue ejemplar en Zaragoza. / LaLiga

Consecuencias

La ventaja con la que cuenta la afición canaria ahí es que en La Rosaleda aún no se han puesto a la venta las entradas generales. Lo hacen el domingo, pero es bastante probable que no queden disponibles. Por ejemplo, Las Palmas pone a disposición de los suyos las visitantes este mismo jueves. Entre otras cuestiones, la declaración de alto riesgo refuerza el nivel policial y seguridad durante el día, además de prohibir la venta en taquilla de entradas durante el día.

La declaración de alto riesgo también ha recaído sobre la eliminatoria entre Almería y Castellón. Lo importante es saber qué va a pasar con todos esos malaguistas que se van a desplazar a Gran Canaria y que pueden llegar a tener un problema después de la implementación de esta medida.