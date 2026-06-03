Málaga CF: A cuatro partidos de la gloria de Primera División

El Málaga CF vuelve a encontrarse ante una de esas oportunidades que, pase lo que pase, no se olvidan. Después de una temporada que claramente ha ido de más a menos y ganando madurez y competitividad, el conjunto blanquiazul afronta el play off de ascenso a Primera División con la posibilidad de culminar un camino que hace apenas unos meses era impensable. El objetivo está más cerca que nunca: cuatro partidos separan al club de Martiricos de regresar a la élite del fútbol español. Solo 360 minutos más, sin contar los descuentos.

Equipo basado en la cantera

La clasificación para la fase de ascenso supone mucho más que un éxito deportivo para el MCF. Representa la esperanza por un proyecto basado en una cantera que está respondiendo en la defensa del equipo de sus vidas. Buena parte de la plantilla conoce perfectamente el significado de defender el escudo blanquiazul y entiende la responsabilidad de representar a una ciudad que lleva siete años esperando otra oportunidad como esta.

La Rosaleda y el malaguismo

La magnitud de lo que está en juego no pasa inadvertida en la ciudad. La Rosaleda volverá a ejercer como una de los grandes protagonistas de una fase decisiva en la que el factor ambiental puede resultar determinante. La afición malaguista ha mantenido intacta su implicación con el equipo, superándose constantemente en el lleno de las gradas en momentos de éxito, sí, pero sin faltar en los más complicados. Esa conexión entre club y afición ha sido una de las bases sobre las que se ha construido este Málaga CF. Desde el descenso, el malaguismo ha convivido con la incertidumbre de lo que vendría, pero también con una fidelidad que nunca ha desaparecido.

Cientos de aficionados se han acercado a La Rosaleda para comprar la entrada del Málaga CF - Las Palmas. / Álex Zea

Play off: cuatro partidos

Ahora, esa paciencia tendrá su recompensa en forma de play off. El primer desafío será la UD Las Palmas, rival del Málaga en unas semifinales que se disputarán a doble partido, con ventaja de campo y el bonus de la victoria sin tanda de penaltis en caso de empate total.

Primero con viaje este domingo (21.00 horas) a Gran Canaria, para acabar decidiendo en el templo malagueño el miércoles 10 (21.00 horas). En el otro lado del cuadro, la UD Almería y el CD Castellón también buscarán puesto en la final que, de la misma forma que la ronda previa, se resolverá a ida y vuelta.

El compromiso mostrado durante toda la temporada ha permitido al equipo de Juanfran Funes llegar a este momento con la confianza de quien sabe que ha hecho méritos suficientes para competir por el ansiado premio de volver a lo más alto.

Sin embargo, el play off no entiende de trayectorias previas. Todo se reduce a cuatro partidos. Cuatro encuentros en los que cualquier detalle puede marcar la diferencia. La experiencia demuestra que el pasado deja de tener importancia cuando comienza una eliminatoria de estas características y que el factor emocional adquiere una relevancia extraordinaria.

Ilusión total en Málaga

Se podría decir que en Málaga se respira estos días prudencia y esperanza, pero quizás no es del todo cierto. La Costa del Sol está llena de ilusión. El entusiasmo de quien vuelve a ver cerca un objetivo largamente perseguido tras enormes obstáculos.

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El Málaga CF está a 360 minutos de regresar a Primera División, de devolver al club al lugar en el que debe estar. Todavía no hay nada conseguido. Pero por primera vez en mucho tiempo, el sueño está lo suficientemente cerca como para casi tocarlo.