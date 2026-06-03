El Málaga CF habla en la previa de la semifinal del play off de ascenso contra Las Palmas

El Málaga CF celebró este miércoles un encuentro con los medios de comunicación en la previa de la semifinal del play off de ascenso contra Las Palmas. David Larrubia, Adrián Niño, Carlos Dotor y Diego Murillo fueron los protagonistas y todos ellos coincidieron en definir estas eliminatorias como "un regalo", además de confesar que el equipo viaja al Estadio de Gran Canaria con la intención de ganar ya en la ida (domingo, 21.00 horas peninsulares).

David Larrubia

El '10' blanquiazul es uno de esos afortunados malagueños que ahora va a competir con su escudo por subir a Primera. De hecho, confesaba que hace siete años, contra el Deportivo de La Coruña, se encontraba "en casa llorando, no pude venir al estadio ese día". Son aficionados antes que futbolistas y ya se ha emocionado pensando en lo que puede venir: "Se lo he dicho a todos mis amigos, a mi novia, que me imagino metiendo el gol del ascenso y se me saltan las lágrimas solo en mi casa por si pasara". Eso sí, "si no lo meto yo, que lo meta el que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada, que me da igual".

La buena noticia es que en el equipo parecen estar bastante tranquilos, "con mucha normalidad. Funes tampoco ha hablado mucho del partido ni del rival". Precisamente, Larrubia aprovechó para valorar al técnico de Loja: "Es una persona que, no sé cómo, pero se anticipa a todo lo que va a pasar. Es una persona que tiene coherencia y sabe cuándo tiene que hablar".

Aunque lo cierto es que no siente que tenga que haber demasiada presión por ascender: "Sabemos que lo que tenemos ahora mismo es un regalo. Lo afrontamos con mucha ambición, muchas ganas de devolver a la afición todo el sufrimiento que ha tenido durante tantísimos años. Nosotros, que la afición lo tenga claro, somos los primeros que queremos ascender, que queremos ganar los cuatro partidos y conseguir el sueño de todos, pero no lo tomamos como una exigencia porque creo que nos lo hemos ganado durante toda la temporada y no se puede reprochar nada al equipo".

Incluso explicó que el play off de ascenso a Segunda era "más exigente porque creíamos que era obligatorio ganar sí o sí". Apeló a que "si tenemos que morir con una identidad, vamos a morir con la nuestra que es la que nos ha hecho llegar hasta aquí" y a La Rosaleda: "Es un factor importante saber que si no se puede ganar, que no se pierda allí en Las Palmas, por ejemplo, y saber que el empate nos puede valer".

Adrián Niño

El delantero gaditano, por ejemplo, llegó en verano y ahora está "quitando fechas del calendario para que llegue este primer partido. Estamos con ilusión tremenda de que llegue". "Yo vengo a Málaga sabiendo que el Málaga CF es un club de Primera y que esto podía pasar. No sabía si podía ser en el primer año o quizá en un proyecto un poquito más largo, pero hasta que no lo vives no te imaginas que esto es tan grande y tan bonito", añadía.

Al igual que Larrubia, Niño coincidió con Larrubia en definir el play off de ascenso como "un regalo", pero se extendió en la responsabilidad que supone con la afición y con un desplazamiento tan importante: "No es nada nuevo porque lo llevamos viviendo todo el año y en sitios que no te imaginas que vaya a haber tanta gente como ha pasado en Andorra, en Eibar o en muchos sitios que hemos ido y nos hemos sentido súper arropados. No me sorprende, pero siempre se agradece y jugamos con esa responsabilidad de saber el esfuerzo que hacen. Esperamos darle a la gente eso que espera de nosotros".

Adrián Niño, este miércoles ante los medios de comunicación. / Álex Zea

Acerca de Las Palmas, el delantero detalló: "Es verdad que hemos tenido ya un par de emprendimientos con ellos y hemos salido victoriosos, pero sabemos que en una eliminatoria todo cambia y que es otra cosa totalmente diferente que tenemos que afrontar como final cada partido". Y garantiza competir hasta el final: "Nosotros tenemos ese plus de ilusión, muchos todavía no hemos vivido esta circunstancia, pero lo llevamos demostrando todo el año, que no hay rival al que no le compitamos y no le plantemos cara".

Carlos Dotor

El centrocampista madrileño también analizaba en profundidad al próximo rival: "Es un equipo con jugadores muy buenos, con un presupuesto para ascender. Tenemos que tenerle mucho respeto, son un gran rival. Es un equipo que te puede desesperar a veces viendo que no tienes el balón, pero tenemos que estar tranquilos. Tenemos que saber que vamos a tener ocasiones. Nosotros vamos a ir a por ellos, a apretarles arriba como hemos hecho siempre. Si hay fases de juego en la que ellos tienen el balón o la posesión, tenemos que juntarnos todos, arrimar el hombro y tener la confianza de que va a salir bien".

Dotor es otro de esos futbolistas del Málaga CF que ya sabe lo que es disputar un play off de ascenso y lo tiene claro: "Tenemos que tener la misma mentalidad que hasta ahora. Enfocarnos cada día, en cada entrenamiento. Son eliminatorias que se deciden por detalles. Hay que hacer lo que vienes haciendo hasta ahora, no tratar de hacer cosas nuevas porque es lo que nos ha traído hasta aquí".

Carlos Dotor habló de su futuro antes del play off de ascenso del Málaga CF. / Álex Zea

"Con la confianza por las nubes" confiesa estar, aunque es uno de esos futbolistas que más tiene que decidir su futuro. Cedido por el Celta, su futuro en Martiricos es una incógnita. ¿Cómo de importante es subir a Primera para seguir en Málaga? "No lo sé, a lo mejor el ascenso ayuda, pero no es algo en lo que esté pensando", y siguió: "Estoy aquí muy a gusto, no puedo negar. Lo que toca es el play off y ya veremos lo que pasa".

Diego Murillo

El defensa manchego es otro de los que apela al carácter del equipo en esta eliminatoria: "Nosotros le tenemos máximo respeto al rival, aunque le hayamos ganado los dos partidos en la temporada regular. Creo que nuestro equipo es perfecto para estas eliminatorias, ¿no? Somos un equipo que siempre responde, aunque vayamos con el marcador abajo, siempre responde, siempre da la cara. Entonces creo que somos un buen equipo para estar aquí".

Hace dos años, en Tarragona, Murillo era uno de esos futbolistas que estaba sentado en el banquillo visitante. Ahora, es un jugador imprescindible para este play off: "Son muchos sueños los que estamos cumpliendo este año. Aquello lo viví con muchos nervios, este año lo viviré más tranquilo. Veía lejos llegar al primer equipo, estar en esta posición de central titular con buenas sensaciones y jugar un play off a Primera División".

Murillo es una de las figuras imprescindibles del Málaga CF a las puertas del play off. / Álex Zea

Sin embargo, el canterano tiene muy claro cuál va a ser uno de los factores decisivos en este mes de junio: "El otro día, contra el Racing en La Rosaleda, yo miraba hacia arriba y es que es el sueño de cualquier persona que le guste el fútbol, que lo viva como nosotros. Estaba flipando, esta ciudad se lo merece. La Rosaleda es el mejor campo en el que podemos jugar, nuestra gente aprieta como nadie. Creo que para cualquier equipo, perdón por la expresión, es una putada jugar en La Rosaleda, sinceramente".

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En la recámara se guardan alguna apuesta como saltar en paracaídas -Larrubia- o raparse y teñirse de blanco -Murillo-. Hasta entonces quedan dos partidos durísimos contra Las Palmas y, en caso de avanzar, una hipotética final contra el ganador de la eliminatoria UD Almería-CD Castellón.