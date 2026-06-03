Rafita vuelve a entrenar con el Málaga CF tras sus molestias en el tobillo

El Málaga CF ha empezado a adelantar los entrenamientos para evitar las altas temperaturas que ya han venido a quedarse a la Costa del Sol. Al menos, lo ha hecho con buenas noticias en el regreso al trabajo, ya que Rafita se ha incorporado al grupo a plena disposición de cara a la eliminatoria de la semifinal en el play off de ascenso contra Las Palmas. Este domingo, a partir de las 21.00 horas (horario peninsular), turno de la ida.

Rafita

Allí estará, si todo va bien, el lateral de Vélez-Málaga. Rafita se retiró del Ibercaja Estadio con problemas físicos y el lunes se mantuvo al margen del grupo con molestias en el tobillo. Al parecer, solo era por precaución porque ya está de vuelta con el objetivo de ser uno más en los planes de Funes. Es un regreso importante porque se ha convertido en un futbolista vital, incluso ahora reconvertido al carril izquierdo.

No hubo más novedades de cara al resto de la enfermería. El Málaga CF sigue esperando a Dorrio, que es el único candidato de los lesionados a aspirar al play off. Eso sí, con dos partidos en cuatro días, el reloj corre en su contra y ya todo apunta a una hipotética final. Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha) continuaron con sus respectivas recuperaciones. Charla técnica, activación física, ejercicios por grupos con balón y labor táctica, protagonistas del día.

Tres sesiones más

Este jueves, a partir de las 09.45 horas, el equipo volverá a los entrenamientos en La Rosaleda. Le quedan tres sesiones por delante para preparar la eliminatoria contra Las Palmas y casi al completo porque el tiempo de vuelta entre Gran Canaria y Málaga estará destinado prácticamente a descargar físico para volver a estar preparados para la vuelta. Al menos, todo lo que se desprende desde la plantilla es ilusión y el destino pasará por lo que ocurra en estos primeros 180 minutos.