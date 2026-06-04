Play off
La afición despedirá en el aeropuerto al Málaga CF antes de viajar a Las Palmas
Fondo Sur 1904 convoca a los aficionados malaguistas, a las 17 horas del sábado, para animar a Juanfran Funes y a sus jugadores antes de tomar el avión para viajar rumbo al primer partido del play off de ascenso a Primera División
La afición del Málaga CF volverá a estar con su equipo antes de una cita grande. Este sábado, a partir de las 17.00 horas, Fondo Sur 1904 ha organizado una concentración de seguidores en el aeropuerto de Málaga para despedir a la expedición blanquiazul, que minutos después tomará un vuelo chárter rumbo a tierras canarias. Allí le espera el domingo, a las 21.00 horas, la UD Las Palmas, en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a la máxima categoría.
Chárter
El malaguismo, como ya ocurrió en el desplazamiento a Zaragoza para la última jornada de la fase regular, ha optado de nuevo por un chárter reservado únicamente para personal del club. La expedición viajará y regresará desde Las Palmas en un vuelo organizado para facilitar la logística de una eliminatoria exigente, tanto en lo deportivo como en lo organizativo.
Calor de la afición
La plantilla ya recibió una primera muestra de cariño el pasado domingo, también en el aeropuerto, tras su regreso de Zaragoza. El 0-2 en La Romareda aseguró la cuarta posición clasificatoria y varios cientos de aficionados acudieron a recibir al equipo. Una escena que se quedará prácticamente en nada este sábado, con los centenares de seguidores que seguro se acercarán a dar ánimos a su equipo antes de la batalla en el Estadio Gran Canaria.
El equipo no estará solo
Algunos de esos seguidores que despidan al equipo el sábado por la tarde en Málaga, estarán también al día siguiente en el partido en el estadio insular. Esta vez, por razones logísticas, no será un desplazamiento masivo, pero hay muchos aficionados que ya tienen su entrada y sus vuelos reservados para acompañar al equipo. En torno a 500 aficionados apoyarán al equipo en un partido que ha sido declarado de Alto Riesgo por la comisión antiviolencia.
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